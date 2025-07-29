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Мучает плесень в стиральной машине? Вот как с этим бороться

Устранение плесени в стиральной машине: самые эффективные советы
2:47
Недвижимость

Плесень в стиральной машине — настоящая проблема для многих домохозяек. Запах затхлости, неприятные пятна на одежде и даже риск для здоровья — все это может быть результатом неправильного ухода за техникой. Но не волнуйтесь! Есть несколько простых шагов, которые помогут вам избежать этого неприятного явления.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Почему возникает плесень

Плесень появляется, когда в стиральной машине остается избыточная влага. Влага, смешиваясь с остатками моющих средств, создает идеальные условия для развития грибка. Особенно часто это происходит в стиральных машинах с фронтальной загрузкой, так как дверь машины остаётся закрытой, что мешает хорошей циркуляции воздуха.

Как предотвратить образование плесени

  • Открывайте дверцу после стирки. Это самый простой и эффективный способ. Даже если вы не собираетесь использовать машину сразу, откройте дверцу, чтобы воздух мог циркулировать внутри и предотвращать накопление влаги.
  • Чистите резинку дверцы. Обычно в складках резины скапливается вода и грязь. Протирайте ее регулярно, особенно в углах, чтобы избежать появления плесени.
  • Используйте специальный чистящий раствор. Для профилактики можно раз в месяц запускать стиральную машину на максимальной температуре с добавлением специального средства для очистки от плесени. Это поможет избавиться от грибка, который может быть в машине.
  • Не оставляйте влажное белье в стиральной машине. После стирки старайтесь сразу вынимать вещи, чтобы они не оставались влажными в закрытой машине.
  • Регулярно чистите фильтры. Забитые фильтры могут привести к накоплению влаги внутри машины. Периодически очищайте их, чтобы обеспечить хороший отток воды.
  • Проветривайте помещение. Если ваша стиральная машина расположена в ванной комнате, где влажность часто высока, проветривайте помещение после каждой стирки. Это поможет избежать образования плесени.

Какие признаки плесени в стиральной машине

  • Запах затхлости
  • Черные пятна на резинке или внутри барабана
  • Пятна на одежде после стирки

Если вы заметили такие признаки, срочно примите меры, чтобы очистить машину и предотвратить дальнейшее распространение грибка.

Чистота — залог долгосрочной работы вашей стиральной машины!

Правильный уход и внимание к деталям помогут вам избежать появления плесени и продлить срок службы вашего устройства. Просто следуйте этим простым рекомендациям, и ваша стиральная машина будет работать долго и без неприятных запахов.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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