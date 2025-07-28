Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пляж Сладкие Воды на Крите: как добраться до скрытого рая
До появления айфона: Ирина Шейк поделилась архивными семейными фото
Профессиональные советы по уходу за кожей вокруг глаз: как сохранить свежесть и молодость на долгие годы
Минсельхоз получит 1,2 млрд рублей для обновления информационных систем
Пляжный отдых в горах: озеро Заравина в Греции бьёт рекорды посещаемости
Простое и эффективное средство против масляных пятен: сода и моющее средство
Тяньвэнь-2: Китай готовится стать третьей страной, добывшей образцы астероида
Как старые покрышки могут преобразить ваш огород
Конденсат в системе кондиционирования ускоряет износ и вызывает коррозию

Секрет спокойного лета: японский способ борьбы с комарами, который удивит вас

Стильный и безопасный способ избавиться от комаров: японская спираль на вашем балконе
2:24
Недвижимость

Когда на ужин на свежем воздухе приходят не только друзья, но и комары, вечер теряет всякое очарование. Вместо того чтобы тратить деньги на химические средства, стоит обратить внимание на удивительный японский способ защиты от насекомых.

Комар
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Комар

В Японии борьба с комарами — это искусство, которым жители страны владеют уже веками. Это эффективный и натуральный метод, который поможет вам забыть о зудящих укусах, не нанося вреда ни вашему здоровью, ни окружающей среде.

Что такое японский метод

Главное средство в японской борьбе с комарами — это катори сенко, или благовоние в виде спирали. Этот натуральный продукт, содержащий пиретрин (вещество, добываемое из хризантем), эффективно отпугивает насекомых. Главное его преимущество — безопасность. Спираль не только работает без химикатов, но и не влияет на здоровье людей и домашних животных. Это идеальный выбор для вечерних посиделок на террасе или в саду. Достаточно просто зажечь спираль, и вы можете спокойно наслаждаться отдыхом.

Дополнительные меры защиты

Японцы не останавливаются только на спиралях. В их домах часто можно увидеть противомоскитные сетки на окнах и дверях, а также растения, которые естественным образом отпугивают комаров, такие как базилик, мята и цитронелла. Еще одним важным шагом является удаление стоячей воды, где комары чаще всего размножаются.

Почему метод завоевывает Европу

Натуральность и эффективность японского метода привлекают все больше людей в Европе, особенно среди семей с детьми и людей, страдающих от аллергий. Недорогие спирали Katori senko стоят от 5 до 15 евро и могут служить вам все лето. Это идеальное решение для тех, кто хочет избавиться от комаров без химических средств, сохраняя здоровье и уют.

Что делает этот метод таким привлекательным

Простота, эффективность и стиль — вот что привлекает в японской борьбе с комарами. Представьте: чашка чая на террасе, дымящаяся спираль на заднем плане, и полное отсутствие назойливых насекомых. Это не роскошь, а доступная и разумная идея, пришедшая из Японии.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Профессиональные советы по уходу за кожей вокруг глаз: как сохранить свежесть и молодость на долгие годы
Минсельхоз получит 1,2 млрд рублей для обновления информационных систем
Пляжный отдых в горах: озеро Заравина в Греции бьёт рекорды посещаемости
Простое и эффективное средство против масляных пятен: сода и моющее средство
Тяньвэнь-2: Китай готовится стать третьей страной, добывшей образцы астероида
Как старые покрышки могут преобразить ваш огород
Конденсат в системе кондиционирования ускоряет износ и вызывает коррозию
Жители России могут купить 1360 литров бензина на среднюю зарплату — рейтинг
Трамп: Россия имеет крупнейшие в мире запасы редкоземельных металлов
В соцсетях "милые" видео с животными скрывают реальные сцены насилия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.