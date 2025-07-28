Не дайте лету одержать победу! Этот неожиданный трюк поможет вам сохранить прохладу в квартире

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Спасение от жары: за 3 простых шага в вашем доме всегда будет прохлада, даже без кондиционера
1:57
Недвижимость

В ближайшие несколько дней в Омахе ожидаются экстремальные температуры, которые могут затруднить комфортное пребывание в доме. Компании, занимающиеся отоплением и охлаждением, уже готовятся к наплыву звонков, связанных с охлаждением помещений. Специалисты компании Omaha Heating and Air Conditioning поделились простыми, но эффективными советами, чтобы сохранить прохладу в доме, несмотря на жару.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Чистота фильтра кондиционера: первый шаг к прохладе

Для обеспечения стабильной работы кондиционера и эффективного охлаждения, важно регулярно чистить его фильтр. Это поможет поддержать хороший поток воздуха и улучшить работу устройства.

Простые шаги для минимизации жары

Кроме того, для предотвращения перегрева, специалисты советуют:

  • Закрывать жалюзи или шторы, чтобы уменьшить количество солнечных лучей, попадающих в дом.
  • Стараться избегать использования бытовых приборов, которые могут выделять дополнительное тепло, например, сушилок для одежды и духовок.
  • Использование вентиляторов для улучшения циркуляции воздуха

"Держите потолочные вентиляторы и дополнительные вентиляторы включенными, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и ускорить удаление влаги из помещения”, — советует Брайан Уилхайт из Omaha Heating and Air Conditioning.

Это поможет поддерживать комфортную температуру в доме, даже в условиях высокой жары.

Что делать, если кондиционер перестал работать

Если кондиционер выходит из строя в самый разгар жары, выключите термостат и немедленно свяжитесь с местным поставщиком услуг. Чем быстрее будет решена проблема, тем скорее вы сможете вернуться к комфортным условиям.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете значительно повысить эффективность работы кондиционера и сохранить прохладу в доме в самые жаркие дни.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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