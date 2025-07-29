Чем проще ремонт, тем дороже он может выйти: вот почему не стоит спешить с отделкой

Нехватка розеток и слабые полы: самые частые ошибки при ремонте квартир

4:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт — это всегда вызов. Часто он превращается в неприятную головную боль, особенно если ошибки проявляются уже после завершения работы. Множество людей сталкиваются с проблемами, которые можно было бы предотвратить на этапе планирования. Чтобы не оказаться в числе тех, кто жалеет о своём выборе, давайте поговорим о самых распространённых ошибках, которые часто совершают при ремонте.

Фото: Flickr by Karin Dalziel, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Ремонт в комнате

Ремонт зимой — плохая идея

Многие решают обновить интерьер перед новогодними праздниками, но это не всегда лучший выбор. Почему? Зимой из-за низкой температуры и отсутствия отопления строительные материалы сохнут медленнее, а многие из них, такие как штукатурка и краска, требуют правильной температуры для нормальной сушки.

К тому же, в холодный период будет сложно регулярно проветривать помещение. А вот летом все эти проблемы исчезают — и ремонт можно выполнить гораздо быстрее и комфортнее.

Дорогой ремонт в новостройке — лишний риск

Ремонт в новостройке — это всегда неоправданный риск. Зачастую после полной усадки здания, которая может длиться годами, дорогие отделочные материалы и элементы интерьера начинают трескаться или покоситься.

Поэтому разумнее начинать с простого и недорогого ремонта, а затем, когда дом "сядет", можно будет сделать что-то более дорогое. Простой ремонт поможет вам быстрее заселиться, а после обживания вы поймёте, что именно вам нужно от вашего жилья.

Нехватка розеток — простая, но серьезная ошибка

Никто не застрахован от того, чтобы оказаться в ситуации, когда нужная розетка оказывается не там, где её ждёшь. Часто из-за неправильного планирования места для подключения техники приходится использовать удлинители, что неудобно и небезопасно.

Подумайте заранее, сколько вам нужно розеток, где их лучше разместить и сколько устройств вы будете подключать одновременно.

Обязательно включите в проект не только мебель, но и электромонтажные работы — это гарантирует, что розетки будут расположены правильно.

Импровизация в процессе ремонта — путь к неудаче

Вдохновившись новыми идеями или купив привлекательные вещи, не спешите вносить изменения в уже запланированный интерьер. Слишком большое количество разных стилей и деталей может "ссориться" между собой, и вам будет сложно добиться гармонии. Лучше придерживайтесь заранее продуманного дизайна, чтобы избежать лишних трат и не потерять в качестве.

Слабый пол на кухне — ошибка, которая обойдётся дорого

Паркет или ламинат на кухне — это не самый лучший выбор. Эти материалы не подходят для такого "агрессивного" окружения, как кухня, где всегда есть риск повреждения покрытия, особенно если что-то разлить или уронить. Для кухни лучше выбрать более устойчивые материалы, такие как кварц-виниловое покрытие, которое долговечно, красиво и легко очищается.

Перенос вещей из комнаты в комнату — ненужные сложности

Когда начинается ремонт, возникает необходимость перемещать вещи. Это не только трудоёмкий процесс, но и риск повредить ваши вещи, если они не будут правильно упакованы.

Чтобы избежать этого, можно воспользоваться услугами специальных сервисов по хранению. Это обойдётся вам в сумму от 2 до 10 тысяч рублей в месяц, но вы избежите лишних трудностей и обеспечите безопасность своих вещей.

Откладывать уборку — ещё одна ошибка

Когда ремонт завершён, многие откладывают уборку на потом. Это может привести к тому, что мусора и пыли накопится настолько много, что справиться с этим будет сложно. Важно по возможности делать уборку ежедневно, чтобы не дать грязи накопиться в помещении. Так вы не только улучшите качество воздуха, но и сделаете процесс ремонта менее стрессовым.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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