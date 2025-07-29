Налог на недвижимость может стать выгодным — если знать несколько секретов расчёта

Когда нужно оплачивать налог на недвижимость и кто его платит? Ответы на эти вопросы важны для владельцев недвижимости, так как срок для оплаты налога — до 1 декабря следующего года. Например, налог на имущество за 2024 год нужно уплатить до 1 декабря 2025 года. Но как правильно рассчитать этот налог?
В России существуют различные налоги на недвижимость, включая земельный налог и налог с продажи недвижимости. Однако на практике чаще всего под налогом на недвижимость понимается налог на имущество физических лиц (НИФЛ). Он распространяется на владельцев:
Если вы владеете долей в недвижимом имуществе, налог рассчитывается пропорционально вашей доле в стоимости объекта. При этом не имеет значения, используется ли имущество или приносит ли оно доход.
До 2015 года расчет налога на недвижимость основывался на инвентаризационной стоимости объектов, которая учитывала только амортизацию и стройматериалы. Однако с 2015 года был введен расчет на основе кадастровой стоимости, которая ближе к рыночной стоимости и включает дополнительные параметры: характеристики недвижимости, инфраструктуру и рыночные цены.
Переход на новый расчет был постепенным, с применением понижающих коэффициентов, чтобы уменьшить резкий рост налогов для собственников.
Для расчета налога на недвижимость используется кадастровая стоимость объекта, с учетом налоговых вычетов и ставок налога. Рассмотрим ключевые моменты:
Для жилых объектов предусмотрены следующие вычеты:
Если площадь квартиры составляет 33 м², налог будет рассчитываться только с 13 м² (33 м² минус 20 м²). В случае, если площадь квартиры не превышает 20 м², налог не взимается вовсе.
Для многодетных семей с тремя и более детьми предусмотрены дополнительные вычеты.
В некоторых регионах России налоговые ставки для недвижимости могут быть прогрессивными. Например, в Москве ставка налога варьируется от 0,1% для недвижимости стоимостью до 10 млн руб. до 2% для объектов более 300 млн руб. В Санкт-Петербурге аналогичная шкала.
Если объект находится в собственности менее года, налог рассчитывается пропорционально времени владения. Например, если имущество в собственности меньше года, применяется коэффициент для расчета налога.
Кадастровую стоимость недвижимости можно узнать через выписку из ЕГРН или через личный кабинет налогоплательщика. Важно проверять, чтобы эта стоимость соответствовала реальному состоянию объекта, так как от этого зависит размер налога.
Если налоговое уведомление не пришло вовремя, его можно получить в личном кабинете налоговой службы или обратиться в налоговый орган.
Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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