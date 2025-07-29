Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессор Марина Костюченко рассказала, как оказать первую помощь при укусе змеи
Слухи о романе Ирины Шейк и Микеле Морроне: что скрывают кадры из Неаполя?
Подбирайте породу собаки под размер квартиры, в которой будете жить
Сосновая кора снижает температуру почвы и сохраняет влагу в жару
Учёные зафиксировали рост уровня радона на Новой Земле: причины и последствия
Волочкова против свадьбы Шаляпина: её заявление прозвучало как гром среди ясного неба
Диета с дефицитом калорий является основным фактором для потери веса, подтверждают исследования
Тренировки с ограничением кровотока влияют на рост мышечной массы
Салат с свеклой и орехами: источник железа и энергии для вашего организма

Налог на недвижимость может стать выгодным — если знать несколько секретов расчёта

Оплата налога на недвижимость в России: сроки и обязанности владельцев
4:12
Недвижимость

Когда нужно оплачивать налог на недвижимость и кто его платит? Ответы на эти вопросы важны для владельцев недвижимости, так как срок для оплаты налога — до 1 декабря следующего года. Например, налог на имущество за 2024 год нужно уплатить до 1 декабря 2025 года. Но как правильно рассчитать этот налог?

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Виды налогов на недвижимость

В России существуют различные налоги на недвижимость, включая земельный налог и налог с продажи недвижимости. Однако на практике чаще всего под налогом на недвижимость понимается налог на имущество физических лиц (НИФЛ). Он распространяется на владельцев:

  • Квартир.
  • Домов и коттеджей.
  • Гаражей.
  • Парковочных мест.
  • Торговых помещений.
  • Офисов и других объектов недвижимости.

Если вы владеете долей в недвижимом имуществе, налог рассчитывается пропорционально вашей доле в стоимости объекта. При этом не имеет значения, используется ли имущество или приносит ли оно доход.

Как менялся расчет налога с 2015 года

До 2015 года расчет налога на недвижимость основывался на инвентаризационной стоимости объектов, которая учитывала только амортизацию и стройматериалы. Однако с 2015 года был введен расчет на основе кадастровой стоимости, которая ближе к рыночной стоимости и включает дополнительные параметры: характеристики недвижимости, инфраструктуру и рыночные цены.

Переход на новый расчет был постепенным, с применением понижающих коэффициентов, чтобы уменьшить резкий рост налогов для собственников.

Как рассчитывается налог на имущество

Для расчета налога на недвижимость используется кадастровая стоимость объекта, с учетом налоговых вычетов и ставок налога. Рассмотрим ключевые моменты:

  • Кадастровая стоимость — основа для расчета.
  • Налоговые вычеты — уменьшают базу для расчета. Для жилья вычитаются квадратные метры, в зависимости от типа недвижимости.
  • Ставка налога — зависит от типа имущества, а также от региона.
  • Налоговый период — определяется количеством месяцев, в течение которых имущество находилось в собственности.

Налоговые вычеты

Для жилых объектов предусмотрены следующие вычеты:

  • Для дома — 50 м².
  • Для квартиры — 20 м².
  • Для комнаты — 10 м².

Если площадь квартиры составляет 33 м², налог будет рассчитываться только с 13 м² (33 м² минус 20 м²). В случае, если площадь квартиры не превышает 20 м², налог не взимается вовсе.

Для многодетных семей с тремя и более детьми предусмотрены дополнительные вычеты.

Прогрессивные ставки налога

В некоторых регионах России налоговые ставки для недвижимости могут быть прогрессивными. Например, в Москве ставка налога варьируется от 0,1% для недвижимости стоимостью до 10 млн руб. до 2% для объектов более 300 млн руб. В Санкт-Петербурге аналогичная шкала.

Налоговый период и расчеты

Если объект находится в собственности менее года, налог рассчитывается пропорционально времени владения. Например, если имущество в собственности меньше года, применяется коэффициент для расчета налога.

Как узнать кадастровую стоимость недвижимости

Кадастровую стоимость недвижимости можно узнать через выписку из ЕГРН или через личный кабинет налогоплательщика. Важно проверять, чтобы эта стоимость соответствовала реальному состоянию объекта, так как от этого зависит размер налога.

Что делать, если налоговое уведомление не пришло

Если налоговое уведомление не пришло вовремя, его можно получить в личном кабинете налоговой службы или обратиться в налоговый орган.

Уточнения

Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Учёные зафиксировали рост уровня радона на Новой Земле: причины и последствия
Оплата налога на недвижимость в России: сроки и обязанности владельцев
Волочкова против свадьбы Шаляпина: её заявление прозвучало как гром среди ясного неба
Диета с дефицитом калорий является основным фактором для потери веса, подтверждают исследования
Тренировки с ограничением кровотока влияют на рост мышечной массы
Салат с свеклой и орехами: источник железа и энергии для вашего организма
Samsung XM3 поступил в продажу в России: цена достигает 3,6 млн рублей
Обещания ЕС по покупке энергоресурсов у США сочли фантастикой
Kiskegyed: быстрая стирка ускоряет износ одежды и ломает стиральные машины
Потеря коллагена начинается с 25 лет, что влияет на здоровье кожи и волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.