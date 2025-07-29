Налог на недвижимость может стать выгодным — если знать несколько секретов расчёта

Оплата налога на недвижимость в России: сроки и обязанности владельцев

4:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда нужно оплачивать налог на недвижимость и кто его платит? Ответы на эти вопросы важны для владельцев недвижимости, так как срок для оплаты налога — до 1 декабря следующего года. Например, налог на имущество за 2024 год нужно уплатить до 1 декабря 2025 года. Но как правильно рассчитать этот налог?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Виды налогов на недвижимость

В России существуют различные налоги на недвижимость, включая земельный налог и налог с продажи недвижимости. Однако на практике чаще всего под налогом на недвижимость понимается налог на имущество физических лиц (НИФЛ). Он распространяется на владельцев:

Квартир.

Домов и коттеджей.

Гаражей.

Парковочных мест.

Торговых помещений.

Офисов и других объектов недвижимости.

Если вы владеете долей в недвижимом имуществе, налог рассчитывается пропорционально вашей доле в стоимости объекта. При этом не имеет значения, используется ли имущество или приносит ли оно доход.

Как менялся расчет налога с 2015 года

До 2015 года расчет налога на недвижимость основывался на инвентаризационной стоимости объектов, которая учитывала только амортизацию и стройматериалы. Однако с 2015 года был введен расчет на основе кадастровой стоимости, которая ближе к рыночной стоимости и включает дополнительные параметры: характеристики недвижимости, инфраструктуру и рыночные цены.

Переход на новый расчет был постепенным, с применением понижающих коэффициентов, чтобы уменьшить резкий рост налогов для собственников.

Как рассчитывается налог на имущество

Для расчета налога на недвижимость используется кадастровая стоимость объекта, с учетом налоговых вычетов и ставок налога. Рассмотрим ключевые моменты:

Кадастровая стоимость — основа для расчета.

Налоговые вычеты — уменьшают базу для расчета. Для жилья вычитаются квадратные метры, в зависимости от типа недвижимости.

Ставка налога — зависит от типа имущества, а также от региона.

Налоговый период — определяется количеством месяцев, в течение которых имущество находилось в собственности.

Налоговые вычеты

Для жилых объектов предусмотрены следующие вычеты:

Для дома — 50 м².

Для квартиры — 20 м².

Для комнаты — 10 м².

Если площадь квартиры составляет 33 м², налог будет рассчитываться только с 13 м² (33 м² минус 20 м²). В случае, если площадь квартиры не превышает 20 м², налог не взимается вовсе.

Для многодетных семей с тремя и более детьми предусмотрены дополнительные вычеты.

Прогрессивные ставки налога

В некоторых регионах России налоговые ставки для недвижимости могут быть прогрессивными. Например, в Москве ставка налога варьируется от 0,1% для недвижимости стоимостью до 10 млн руб. до 2% для объектов более 300 млн руб. В Санкт-Петербурге аналогичная шкала.

Налоговый период и расчеты

Если объект находится в собственности менее года, налог рассчитывается пропорционально времени владения. Например, если имущество в собственности меньше года, применяется коэффициент для расчета налога.

Как узнать кадастровую стоимость недвижимости

Кадастровую стоимость недвижимости можно узнать через выписку из ЕГРН или через личный кабинет налогоплательщика. Важно проверять, чтобы эта стоимость соответствовала реальному состоянию объекта, так как от этого зависит размер налога.

Что делать, если налоговое уведомление не пришло

Если налоговое уведомление не пришло вовремя, его можно получить в личном кабинете налоговой службы или обратиться в налоговый орган.

Уточнения

Нало́г - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.