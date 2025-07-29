Современные технологии и старые дома — в чем парадокс цифровизации и как это повлияет на ваше жильё

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Вице-премьер Хуснуллин рассказал о результатах программы ИБК в строительстве жилья
3:00
Недвижимость

В последние годы инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) сыграли ключевую роль в развитии российской экономики. Благодаря им, в страну было привлечено около 3,4 трлн рублей частных инвестиций. Эти кредиты направлены на финансирование масштабных инфраструктурных проектов и строительство жилья.

Строительство жилых комплексов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Строительство жилых комплексов

Миллионы квадратных метров жилья: куда пошли средства

Программа ИБК позволила ввести в эксплуатацию более 31,4 млн квадратных метров жилья, и все это — благодаря частным инвестициям. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что только с 2022 года было введено 28,8 млн кв. м жилья, а также созданы 155 тыс. рабочих мест.

Интересно, что эта программа стала важным инструментом для улучшения качества жизни россиян, обеспечивая новые рабочие места и улучшение инфраструктуры.

Где реализуются самые большие проекты

Наибольшие успехи в реализации инфраструктурных проектов были зафиксированы в Татарстане, где построено 4,4 млн кв. м жилья, а также в Санкт-Петербурге (3,3 млн кв. м) и Подмосковье (2,6 млн кв. м). Москва и Свердловская область также сделали свой вклад, введя в эксплуатацию 1,3 млн кв. м и 2,5 млн кв. м жилья соответственно.

Продолжение программы и новые перспективы

По поручению президента России в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" программа ИБК продолжает развиваться, что даст дополнительные возможности для улучшения жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры.

Министерство строительства России и ППК "Фонд развития территорий" продолжают работать с регионами, предоставляя кредиты под 3% годовых на срок до 15 лет. Региональные власти активно используют эти средства для модернизации объектов и реализации социальных и транспортных проектов.

Бюджетные кредиты как катализатор экономического роста

ИБК и СКК стали мощными инструментами для решения насущных проблем в сфере жилья и инфраструктуры. Программа продолжает развиваться, привлекая новые инвестиции и обеспечивая работу для тысяч россиян.

Ключевые факты:

  • Введено 31,4 млн кв. м жилья.
  • Привлечено 3,4 трлн рублей частных инвестиций.
  • 155 тыс. новых рабочих мест.

Лидеры по вводу жилья: Татарстан, Санкт-Петербург, Подмосковье.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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