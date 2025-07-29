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Будущее уже здесь: концепция цифровизации многоквартирных домов должна решить проблемы, о которых мы даже не думали

В России утвердили концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года
2:19
Недвижимость

В России наконец утвердили концепцию цифровизации многоквартирных домов, которая должна быть реализована до 2030 года. Эта инициатива направлена на улучшение качества жизни в городских домах, развитие отечественных технологий и внедрение цифровых решений для повышения комфорта проживания.

Цифровизация многоквартирных домов, умные технологии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цифровизация многоквартирных домов, умные технологии

Суть концепции: единые подходы и новые технологии

Правительство РФ разработало проект, который позволит синхронизировать усилия всех участников процесса: от органов власти и застройщиков до производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения. Главная цель — создать единые стандарты для внедрения новых технологий в многоквартирные дома, что обеспечит их цифровизацию и улучшит качество жизни жильцов.

Комфорт и безопасность на первом месте

Особое внимание будет уделено информационной безопасности. Разработка типовых требований для устройств, систем и единой цифровой среды позволит обеспечить надежную защиту данных жильцов. Это станет ключевым направлением работы в рамках цифровизации.

Как это отразится на жильцах

Реализация концепции предполагает внедрение современных систем в многоквартирных домах, что сделает проживание комфортнее. Будут внедряться такие решения, как умные домофоны, системы контроля доступа и энергоэффективности, а также продвинутая автоматизация для повышения безопасности и удобства.

Кто будет заниматься реализацией проекта

Министерства, такие как Минцифры, Минстрой, Минпромторг и Минэнерго, совместно с другими ведомствами, будут разрабатывать конкретные шаги по внедрению концепции. Первый план мероприятий должен быть представлен в правительство в течение шести месяцев.

Перспективы и вызовы

Этот проект требует не только технологических решений, но и глубокой координации всех сторон. Но в результате нас ждет более безопасная и комфортная жизнь в многоквартирных домах. Конечно, для успешной реализации потребуется время, и многие вызовы еще предстоят, но концепция, безусловно, является важным шагом на пути к будущему.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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