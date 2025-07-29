Рынок недвижимости в Москве меняется: кто стоит за увеличением запретов на сделки без владельцев

В Москве выросло количество записей о запрете сделок с недвижимостью без владельцев

Если вы думаете, что недвижимость в Москве можно продать без личного присутствия владельца, то будьте готовы к тому, что эта ситуация меняется. В июне 2025 года количество записей о запрете сделок без участия собственников выросло на 7,7% по сравнению с маем и почти в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запрет сделок с недвижимостью

Зачем это нужно

Запреты на сделки без личного участия — это важный механизм защиты прав владельцев недвижимости. За последние полгода в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) было внесено более 244 тысяч таких записей.

Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И если вы хотите обезопасить свою недвижимость от возможных мошенничеств, то теперь больше людей, чем когда-либо, предпочитают заблаговременно внести такую отметку.

Какие цифры говорят о тренде

В первом полугодии 2025 года было зафиксировано 244 тысячи запретов, что на 136% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В июне 2025 года только 28,6 тыс. записей, в то время как в июне 2024 года таких записей было всего 17,2 тыс.

Что это значит для владельцев недвижимости

Данная динамика указывает на растущий интерес граждан к защите своих имущественных прав. Люди становятся все более осведомленными и ответственными, понимая, что защита недвижимости — это не только выгода, но и необходимость.

Как это помогает бороться с мошенничеством

Запрет на сделки без личного участия собственника помогает предотвратить ситуации, когда мошенники, используя поддельные документы или другие незаконные методы, пытаются провести сделку с недвижимостью. Эта мера особенно актуальна в свете роста случаев мошенничества в сфере недвижимости.

Интересные факты о тенденциях на рынке недвижимости

Этот тренд в Москве не уникален. Он является частью общероссийской тенденции, где защита прав собственников становится приоритетом. В других крупных городах также наблюдается увеличение числа подобных записей. Это говорит о том, что граждане начинают более серьезно относиться к своим имущественным правам и стараются обезопасить себя от возможных рисков.

Чем вызвана такая активность

Одной из причин увеличения числа запретов является рост осведомленности среди граждан. Совсем недавно многие даже не знали о существовании этой опции. Однако сегодня это стало стандартной практикой для владельцев недвижимости, которые хотят обезопасить свою собственность.

Что будет дальше

С учетом текущих трендов можно ожидать, что количество записей о запрете сделок без личного участия продолжит расти. Эксперты предсказывают, что с каждым годом все больше людей будут использовать эту возможность для защиты своей собственности.

Показатели, которые мы видим сегодня, могут стать лишь началом длительного процесса повышения уровня осведомленности и правовой защищенности владельцев недвижимости.

Как это отразится на рынке недвижимости в Москве

С увеличением числа таких запретов, рынок недвижимости будет становиться все более прозрачным, а сделки — более безопасными. Это поможет снизить риски, связанные с возможными мошенническими действиями.

Владельцы недвижимости получат больше уверенности в том, что их права защищены, а сделки будут проводиться только с их личным участием.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.