Бабушкины секреты чистоты: как натуральные методы спасут вашу кухню

Раньше на кухнях не стояло десятков флаконов с "мгновенным эффектом". Но всё сияло — и плита, и зеркала, и даже воздух был свежим. Секрет? Проверенные годами методы. Они простые, дешёвые и до сих пор работают лучше многих современных средств.
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Картофель против ржавчины. Разрежьте сырой клубень, посыпьте солью или содой — натирает не хуже щётки.
Чёрный чай для стёкол. Остудите, налейте в пульверизатор — зеркала будут блестеть без разводов.
Газета вместо полотенец. Проверенный способ: бумага не оставляет ворсинок.
Кофейная гуща спасёт от запахов в холодильнике, мусорке или обуви.
Полезные кухонные хитрости
Свежесть яиц — просто опустите в воду. Тонут — свежие, всплывают — выбросьте.
Деревянная ложка на кастрюлю не даст воде убежать через край.
Сахар засох? Положите рядом хлеб — станет мягким.
Пригоревшую кастрюлю не трите! Засыпьте солью, залейте водой, оставьте на ночь.
Фри без брызг? Обваляйте ломтики картофеля в муке.
Натуральная "бабушкина аптека"
Лимон дезинфицирует доски и посуду.
Лаванда в мешочке в шкафу отпугивает моль.
Молоко успокаивает ожоги — просто сделайте компресс.
Ботва моркови съедобна и вкусна в супах и салатах.
Борьба с пятнами
Кровь — только холодная вода, сода, соль или лимон.
Красное вино? Немедленно засыпьте солью, потом белое вино или минералка — и пятна как не бывало.
Иногда старые методы — действительно самые лучшие. И вы уже знаете, с чего начать.
Уточнения
Ботва́ — листья корнеплодов (свеклы, брюквы, репы, моркови, пастернака, цикория и других) и клубневых (картофеля и земляной груши, или топинамбура), остающиеся в виде второстепенного продукта при разведении этих растений для получения корней или клубней.