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Бабушкины секреты чистоты: как натуральные методы спасут вашу кухню

Забытая магия кухни: как навести идеальную чистоту — без капли бытовой химии
2:02
Недвижимость

Раньше на кухнях не стояло десятков флаконов с "мгновенным эффектом". Но всё сияло — и плита, и зеркала, и даже воздух был свежим. Секрет? Проверенные годами методы. Они простые, дешёвые и до сих пор работают лучше многих современных средств.

Натуральное средство для уборки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральное средство для уборки

Натуральные чистящие приёмы

  • Сода + уксус — мощная парочка. Засыпьте соду в слив, влейте уксус, дождитесь шипения — прощай, засор.
  • Картофель против ржавчины. Разрежьте сырой клубень, посыпьте солью или содой — натирает не хуже щётки.
  • Чёрный чай для стёкол. Остудите, налейте в пульверизатор — зеркала будут блестеть без разводов.
  • Газета вместо полотенец. Проверенный способ: бумага не оставляет ворсинок.
  • Кофейная гуща спасёт от запахов в холодильнике, мусорке или обуви.

Полезные кухонные хитрости

  • Свежесть яиц — просто опустите в воду. Тонут — свежие, всплывают — выбросьте.
  • Деревянная ложка на кастрюлю не даст воде убежать через край.
  • Сахар засох? Положите рядом хлеб — станет мягким.
  • Пригоревшую кастрюлю не трите! Засыпьте солью, залейте водой, оставьте на ночь.
  • Фри без брызг? Обваляйте ломтики картофеля в муке.

Натуральная "бабушкина аптека"

  • Лимон дезинфицирует доски и посуду.
  • Лаванда в мешочке в шкафу отпугивает моль.
  • Молоко успокаивает ожоги — просто сделайте компресс.
  • Ботва моркови съедобна и вкусна в супах и салатах.

Борьба с пятнами

  • Кровь — только холодная вода, сода, соль или лимон.
  • Красное вино? Немедленно засыпьте солью, потом белое вино или минералка — и пятна как не бывало.

Иногда старые методы — действительно самые лучшие. И вы уже знаете, с чего начать.

Уточнения

Ботва́ — листья корнеплодов (свеклы, брюквы, репы, моркови, пастернака, цикория и других) и клубневых (картофеля и земляной груши, или топинамбура), остающиеся в виде второстепенного продукта при разведении этих растений для получения корней или клубней.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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