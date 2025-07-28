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Китайская техника для стойкого макияжа, которая держится даже при +30

Простой способ сделать макияж стойким до вечера: шаги от подготовки до фиксации
2:37
Недвижимость

Тон, база, пудра — всё кажется идеальным, но макияж всё равно "плывёт" уже к обеду? Это не всегда дело в средствах, а в технике их нанесения. В Китае давно используют способ, который помогает запечатать макияж в кожу и создать стойкость, как от фильтра.

Подбор тонального крема
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подбор тонального крема

Шаг 1: подготовка кожи

Чтобы макияж держался дольше, начни с умывания. После этого промокни лицо, оставив его слегка влажным — это поможет всем последующим средствам лучше ложиться.

Шаг 2: очищение и увлажнение

Пройди по лицу пилинг-пэдом или мягким эксфолиантом, чтобы удалить омертвевшие клетки. Затем наноси легкий увлажняющий лосьон, но избегай плотных кремов, которые могут помешать сцеплению тона с кожей. Заверши этап распылением фиксирующего спрея, который станет "якорем" для макияжа. Для лучшего результата добавь тонкий слой праймера в Т-зону и на щеки.

Шаг 3: смешивание тональной основы

Выдавливаем две дозы тонального крема и одну дозу увлажняющего праймера. Сверху добавь фиксирующий спрей. Все компоненты тщательно перемешай до получения однородной текстуры — и вот твоя стойкая основа готова.

Шаг 4: нанесение тональной основы

Наноси смесь руками, следуя направлению, противоположному росту пор. На лбу, носу и подбородке движения должны быть вниз, а на щеках — вверх к вискам. В области носа делай мягкие круговые движения. Вместо растушевки делай "впечатывание" — так тон как бы прилипает к коже, заполняя микрорельеф.

Шаг 5: фиксация

Когда тон распределён, возьми чистый спонж и мягко вбей его в кожу вертикальными, похлопывающими движениями. Не растирай. Дай макияжу "усесться" пару минут, а затем закрепи его финальным слоем фиксирующего спрея. При необходимости припудри Т-зону рассыпчатой пудрой.

Почему это работает

Обычно тональное средство "скользит" по коже и быстро стирается с жирных участков. Но при нанесении против хода пор средство заполняет неровности и лучше сцепляется с кожей. Также, смешивание тона с увлажняющим и фиксирующим средством делает покрытие более пластичным и стойким, как от праймера. В итоге макияж выглядит как финиш у дорогого тонального средства и ощущается невесомым.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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