10 000 шагов — миф? Оказывается, существует более быстрый путь к здоровью

Многие из нас привыкли слышать, что нужно пройти 10 000 шагов в день для поддержания здоровья. Это стало неотъемлемой частью рекомендаций в фитнес-приложениях и корпоративных программах. Однако что если число 10 000 шагов не является магическим и существует более эффективный и быстрый способ улучшить здоровье?
Этот вопрос стал предметом исследований почти два десятилетия назад в Японии. Группа ученых из Высшей медицинской школы Университета Шиншу в Мацумото предложила метод, который они назвали интервальной ходьбой (IWT). И оказалось, что эта методика может стать одной из самых эффективных и доступных фитнес-программ.
Метод интервальной ходьбы заключается в чередовании быстрых и медленных темпов. Суть в том, чтобы 3 минуты идти быстро, а затем 3 минуты — медленно, повторяя это в течение 30 минут. Быстрая ходьба здесь подразумевает темп, при котором говорить становится сложно. Медленная ходьба — это обычный удобный темп.
Делать такую тренировку всего четыре дня в неделю, и уже через несколько месяцев вы сможете увидеть результаты, которые превосходят те, что дают обычные 10 000 шагов.
Эта методика прошла испытания в реальных условиях. Исследования, начавшиеся в 2007 году под руководством ученых Хироси Нозе и Шизуэ Масуки, показали, что интервальная ходьба дает значительное улучшение здоровья. В эксперименте участвовали две группы: одна выполняла интервальную ходьбу, другая — просто гуляла в умеренном темпе.
Результаты были впечатляющими. В группе, занимающейся интервальной ходьбой, значительно улучшилось артериальное давление, укрепились мышцы бедер, а аэробные способности стали лучше. В контрольной группе изменений не наблюдалось.
Позднее, с 2020 по 2024 год, эти выводы были подтверждены другими исследованиями. Испытания среди пожилых людей и пациентов с диабетом 2 типа показали, что интервальная ходьба помогает улучшить уровень холестерина, индекс массы тела и гибкость.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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