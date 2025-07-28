Уходя в отпуск, выключаете кондиционер? Вот почему это не всегда хорошая идея

Летняя жара может стать настоящим испытанием для ваших счетов за электричество, особенно если у вас есть кондиционер. Многие считают, что выключив кондиционер во время отсутствия, они смогут сэкономить. Однако эксперты утверждают, что это не всегда так, и правильное управление температурой в вашем доме — ключ к снижению энергозатрат.
Существует мнение, что выключение кондиционера на время вашего отсутствия помогает сэкономить, но это не так однозначно. Дженнифер Аманн, старший научный сотрудник Американского совета по энергоэффективной экономике, отмечает:
"Каждый дом индивидуален, и то, как ваш кондиционер работает, зависит от множества факторов, включая климат и особенности строительства".
Поэтому нельзя дать универсальный ответ, который подошел бы всем.
Если ваша местность подвержена высокой влажности, то оставление кондиционера включенным может помочь контролировать влажность в доме. Влажность выше 60% может привести к росту плесени, что гораздо хуже, чем немного больше энергии, потраченной на охлаждение. В таких случаях, как говорит Аманн, "кондиционер будет работать эффективнее, если оставить его включенным".
Если у вас есть питомцы, не стоит полностью отключать кондиционер, даже если вы уезжаете ненадолго. Собаки и кошки не переносят высокие температуры, а температура в вашем доме может значительно повыситься, если вы выключите систему охлаждения. Министерство сельского хозяйства США рекомендует не оставлять домашних животных в помещении при температуре выше 29,4°C более чем на четыре часа.
Если вы уезжаете на долгое время, например, на недельный отпуск, отключение кондиционера может помочь сократить расходы на электроэнергию. Однако не забывайте о влажности — если оставите кондиционер выключенным в жаркую и влажную погоду, это может привести к проблемам с плесенью.
Если ваш дом хорошо утеплен, вы можете выключать кондиционер, особенно если он работает на неэффективной системе, например, настенных или оконных кондиционерах. Для этих моделей лучше настраивать охлаждение только в ключевых помещениях, таких как те, где находятся домашние животные.
Если ваша энергетическая компания предлагает непиковые тарифы на электроэнергию, имеет смысл включить кондиционер в ночные часы, когда электричество дешевле, а затем отключить его в пиковые часы. Геррит Ян Рейндерс, генеральный директор Reinders Corporation, рекомендует: "Охлаждайте дом ранним утром, когда электричество дешевое, а затем позволяйте ему постепенно нагреваться в течение дня".
Таким образом, оптимальное использование кондиционера зависит от множества факторов, включая влажность, тип системы охлаждения и особенности вашего дома. Найдите баланс, который подходит именно вам, чтобы сохранить комфорт и не перегрузить ваш бюджет.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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