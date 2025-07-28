Уходя в отпуск, выключаете кондиционер? Вот почему это не всегда хорошая идея

Советы по энергоэффективному использованию кондиционера в жаркое время года

3:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Летняя жара может стать настоящим испытанием для ваших счетов за электричество, особенно если у вас есть кондиционер. Многие считают, что выключив кондиционер во время отсутствия, они смогут сэкономить. Однако эксперты утверждают, что это не всегда так, и правильное управление температурой в вашем доме — ключ к снижению энергозатрат.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кондиционер

Когда стоит выключить кондиционер

Существует мнение, что выключение кондиционера на время вашего отсутствия помогает сэкономить, но это не так однозначно. Дженнифер Аманн, старший научный сотрудник Американского совета по энергоэффективной экономике, отмечает:

"Каждый дом индивидуален, и то, как ваш кондиционер работает, зависит от множества факторов, включая климат и особенности строительства".

Поэтому нельзя дать универсальный ответ, который подошел бы всем.

Если ваша местность подвержена высокой влажности, то оставление кондиционера включенным может помочь контролировать влажность в доме. Влажность выше 60% может привести к росту плесени, что гораздо хуже, чем немного больше энергии, потраченной на охлаждение. В таких случаях, как говорит Аманн, "кондиционер будет работать эффективнее, если оставить его включенным".

Как кондиционер влияет на домашних животных

Если у вас есть питомцы, не стоит полностью отключать кондиционер, даже если вы уезжаете ненадолго. Собаки и кошки не переносят высокие температуры, а температура в вашем доме может значительно повыситься, если вы выключите систему охлаждения. Министерство сельского хозяйства США рекомендует не оставлять домашних животных в помещении при температуре выше 29,4°C более чем на четыре часа.

Когда кондиционер можно выключить

Если вы уезжаете на долгое время, например, на недельный отпуск, отключение кондиционера может помочь сократить расходы на электроэнергию. Однако не забывайте о влажности — если оставите кондиционер выключенным в жаркую и влажную погоду, это может привести к проблемам с плесенью.

Если ваш дом хорошо утеплен, вы можете выключать кондиционер, особенно если он работает на неэффективной системе, например, настенных или оконных кондиционерах. Для этих моделей лучше настраивать охлаждение только в ключевых помещениях, таких как те, где находятся домашние животные.

Советы по энергоэффективности

Если ваша энергетическая компания предлагает непиковые тарифы на электроэнергию, имеет смысл включить кондиционер в ночные часы, когда электричество дешевле, а затем отключить его в пиковые часы. Геррит Ян Рейндерс, генеральный директор Reinders Corporation, рекомендует: "Охлаждайте дом ранним утром, когда электричество дешевое, а затем позволяйте ему постепенно нагреваться в течение дня".

Таким образом, оптимальное использование кондиционера зависит от множества факторов, включая влажность, тип системы охлаждения и особенности вашего дома. Найдите баланс, который подходит именно вам, чтобы сохранить комфорт и не перегрузить ваш бюджет.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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