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Одежда с запахом плесени? Вот как вернуть ей свежесть без химии

Простой способ устранить неприятный запах с одежды после стирки
2:49
Недвижимость

Неприятный запах от одежды — это проблема, с которой сталкиваются многие. Он может появляться как после стирки, так и от пребывания вещей в шкафу. К счастью, существует несколько простых способов избавить гардероб от затхлого аромата.

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Проветривание и солнечные лучи

Самый простой способ — это просто повесить одежду на свежем воздухе. Повесьте вещь на балконе или на улице, и оставьте на день. Солнечный свет и свежий воздух отлично справляются с неприятными запахами, а ультрафиолетовые лучи помогают уничтожить бактерии, которые их вызывают.

Важно: если планируете повесить вещи на балкон, не оставляйте их там слишком долго, чтобы избежать проблем с тканью и нежелательными загрязнениями.

Пар и утюг — ваши помощники

Еще один способ устранить затхлый запах — использование пароварки или утюга с функцией пара. Пар не только разглаживает ткань, но и помогает освежить её. Просто аккуратно обработайте вещь паром, и запах исчезнет. Это не такой быстрый метод, как проветривание, но результат будет заметен сразу.

Домашние растворы для борьбы с запахами

Для борьбы с запахом плесени и затхлости на одежде и полотенцах отлично помогает домашний раствор из белого уксуса и воды. Смешайте их в равных пропорциях и налейте в небулайзер. Опрыскайте этим раствором одежду или полотенца, а затем дайте им высохнуть. Через сутки запах уксуса исчезнет, а вместе с ним уйдет и неприятный запах. Если вы переживаете, что уксус может повредить ткань, сначала протестируйте раствор на незаметной части вещи.

Альтернативные средства

Кроме уксуса, можно использовать и другие простые средства:

  • Лимонный сок: смешайте стакан воды с ложкой лимонного сока и распылите раствор на одежду. Он особенно хорош для обработки внутренних поверхностей одежды, например, подмышек.
  • Пищевая сода: насыпьте немного соды в пакет, положите туда вещь и встряхните. Оставьте на 10-15 минут, а затем стряхните остатки. Сода поглощает запахи и освежает ткань.
  • Эфирные масла: для легкого аромата можно использовать раствор воды с несколькими каплями эфирного масла (лаванды, лимона или грейпфрута). Но будьте осторожны, не переборщите с количеством масла, чтобы не оставлять следов на ткани.

Для достижения наилучшего результата можно сочетать несколько методов. Например, проветрите одежду на улице, а затем обработайте её раствором уксуса или лимонного сока для закрепления результата.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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