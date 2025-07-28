Одежда с запахом плесени? Вот как вернуть ей свежесть без химии

Неприятный запах от одежды — это проблема, с которой сталкиваются многие. Он может появляться как после стирки, так и от пребывания вещей в шкафу. К счастью, существует несколько простых способов избавить гардероб от затхлого аромата.
Самый простой способ — это просто повесить одежду на свежем воздухе. Повесьте вещь на балконе или на улице, и оставьте на день. Солнечный свет и свежий воздух отлично справляются с неприятными запахами, а ультрафиолетовые лучи помогают уничтожить бактерии, которые их вызывают.
Важно: если планируете повесить вещи на балкон, не оставляйте их там слишком долго, чтобы избежать проблем с тканью и нежелательными загрязнениями.
Еще один способ устранить затхлый запах — использование пароварки или утюга с функцией пара. Пар не только разглаживает ткань, но и помогает освежить её. Просто аккуратно обработайте вещь паром, и запах исчезнет. Это не такой быстрый метод, как проветривание, но результат будет заметен сразу.
Для борьбы с запахом плесени и затхлости на одежде и полотенцах отлично помогает домашний раствор из белого уксуса и воды. Смешайте их в равных пропорциях и налейте в небулайзер. Опрыскайте этим раствором одежду или полотенца, а затем дайте им высохнуть. Через сутки запах уксуса исчезнет, а вместе с ним уйдет и неприятный запах. Если вы переживаете, что уксус может повредить ткань, сначала протестируйте раствор на незаметной части вещи.
Кроме уксуса, можно использовать и другие простые средства:
Для достижения наилучшего результата можно сочетать несколько методов. Например, проветрите одежду на улице, а затем обработайте её раствором уксуса или лимонного сока для закрепления результата.
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