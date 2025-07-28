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Окна не закрываются? Вот как легко это исправить

Пластиковые окна: очищаем и смазываем механизмы для долгой службы
2:57
Недвижимость

Вас раздражают проблемы с пластиковыми окнами? Не переживайте, это можно легко исправить своими руками. Даже если окна новые, такие неприятности могут возникать довольно часто. Рассмотрим пять наиболее распространенных проблем и способы их устранения без привлечения специалистов.

Мытьё окон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё окон

1. Ручка окна слишком тугая или наоборот — болтается

Чтобы устранить эту проблему, вам понадобится шестигранный ключ, жидкость WD-40 и силиконовая смазка. Сначала смажьте метизы WD-40 и подождите 5-10 минут. Затем используйте шестигранник, чтобы отрегулировать прижим оконной створки. Если ручка болтается, усиливайте давление. После этого не забудьте смазать механизмы силиконовой смазкой.

2. Створка открывается только с одной стороны

Для решения этой проблемы понадобится физическая сила и шестигранный ключ. Вставьте ручку в горизонтальное положение и слегка прижмите верхний угол окна, где нет петель. Затем аккуратно проворачивайте ручку, пока створка не встанет на место. Если проблема повторяется, нужно подкорректировать верхний механизм ("ножницы"), повернув два-три оборота ключом.

3. Вода течет с окна

Часто вода проникает в помещение, если забились дренажные отверстия в раме. Для устранения проблемы возьмите проволоку и аккуратно очистите отверстия. Используйте генератор пара для более эффективной очистки. Если пара нет, просто очистите отверстия с помощью проволоки, двигая ее взад и вперед.

4. Сквозняк и шум с улицы

Часто причиной является изношенная или поврежденная герметизация. Для исправления этой проблемы лучше заменить уплотнитель. Аккуратно снимите старый уплотнитель и вставьте новый в соответствующие канавки. Иногда проблема может быть в верхней части окна, где уплотнитель не плотно прижимается. В этом случае достаточно добавить небольшой кусочек уплотнителя для дверей.

5. Окно не закрывается или открывается само по себе

Если окно не работает как нужно, причиной может быть накопившаяся пыль в механизмах. Чтобы решить эту проблему, используйте WD-40 для смазки всех движущихся частей. Подождите несколько минут, а затем тщательно протрите поверхность. После этого обработайте механизмы силиконовой смазкой для долговечности и бесшумной работы.

Эти проблемы часто встречаются у пластиковых окон, но вы можете легко устранить их сами, сэкономив деньги на вызовах мастеров. Главное — следить за чистотой и регулярно смазывать все механизмы, чтобы окна служили долго и не создавали лишних хлопот.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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