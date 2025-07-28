Ванная без реконструкции: как легко изменить пространство, не трогая стены

Стекло вместо занавески: простой ход, который освежает даже самую тесную ванную

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда для того, чтобы изменить и преобразить пространство, нужно совсем не так много: достаточно обновить детали, не меняя ничего кардинально. Это стало возможным для Меган Ананян и Эндрю Гина, владельцев небольшого дома в Бруклине, площадь которого всего 63 квадратных метра. Вместо того чтобы заниматься кардинальными перепланировками или сносом стен, они решили обновить ванную комнату с помощью стильных и простых решений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Интерьер ванной с латунью и мрамором

Когда они задумались о ремонте, было понятно, что менять ванну — это не самая удачная идея. Чтобы ее заменить, понадобилось бы вмешательство сантехников, а также оформление всех необходимых разрешений. Это отняло бы время и добавило ненужной сложности. Вместо этого Меган и Эндрю выбрали другой путь: они обновили интерьер ванной, сделав акцент на модернизации элементов и на создании нового дизайна без лишних затрат.

Первым шагом стала замена старой непрозрачной занавески для душа на стеклянную перегородку. Это решение не только сделало ванную более светлой, но и визуально расширило пространство. Далее они решили добавить прямоугольную плитку на стены, а также установили плавающий умывальник и встроенную аптечку, что добавило ванной комнате современный и элегантный вид. Чтобы освежить и сделать помещение ярче, они заменили темную плитку на полу на светлую с серыми узорами, которые прекрасно сочетаются с остальными элементами дизайна.

Это преобразование стало отличным примером того, как простые, но продуманные изменения могут значительно повлиять на восприятие пространства. Ванная комната теперь выглядит более просторной, стильной и современной, несмотря на то, что практически все элементы остались на своих местах.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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