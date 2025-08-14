Цветные вещи раскрасили при стирке белые? Эти три средства вернут белизну

Вывести цветные пятна на белой одежде можно с помощью соды, уксуса и лимонного сока

Полинявшая одежда — это настоящая проблема. Как вернуть ей первоначальный вид без лишних затрат?

Вы запускаете стиральную машину, достаёте бельё, начинаете его развешивать и вдруг замечаете, что ваши белоснежные джинсы приобрели цветные узоры и пятна. Они уже не похожи на те надёжные брюки, которые вы носили раньше.

Первая мысль — избавиться от них, подарить или выбросить. Но мы надеемся, что этот текст поможет вам найти выход.

Вы, наверное, уже знаете о специальных средствах для удаления цвета, но, возможно, вы не хотите тратить на них деньги. Вопрос в том, что делать дальше? Можно ли спасти ситуацию?

Да, есть два способа.

1. С помощью пищевой соды

Перестирайте одежду при низкой температуре. Используйте обычное моющее средство и добавьте несколько столовых ложек пищевой соды.

2. С помощью белого уксуса и лимонного сока

Процесс состоит из двух этапов:

Перед тем как одежда высохнет, положите её обратно в стиральную машину. Добавьте 120 мл уксуса в отсек для моющего средства и запустите цикл стирки. После стирки, пока одежда ещё сырая, поместите её в таз с водой и лимонным соком. Оставьте на сутки, а затем снова постирайте в стиральной машине.

Уточнения

