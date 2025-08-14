Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Серию штрафов за поездку не отменят, если камеры разные — КоАП РФ
Риелторы назвали важные параметры участка при выборе загородного дома
Дима Билан во время своего концерта показывал оператору, как нужно снимать
14 августа Православная церковь отмечает День Креста. Наставления священника
Мать рэпера Тимати присутствовала на родах и перерезала пуповину внучке
ЛОР-врач Лесков объяснил, из-за чего чаще всего идет кровь из носа
Эйген Гольдштейн обнаружил каналовые лучи, указавшие на существование протона
Обрезка лилий после цветения помогает сохранить растения и подготовить их к зиме
Легко сбросить вес с помощью простых продуктов: низкоуглеводная и другие диеты

Цветные вещи раскрасили при стирке белые? Эти три средства вернут белизну

Вывести цветные пятна на белой одежде можно с помощью соды, уксуса и лимонного сока
1:26
Недвижимость

Полинявшая одежда — это настоящая проблема. Как вернуть ей первоначальный вид без лишних затрат?

Стиральная машина
Фото: flickr.com by jim212jim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стиральная машина

Вы запускаете стиральную машину, достаёте бельё, начинаете его развешивать и вдруг замечаете, что ваши белоснежные джинсы приобрели цветные узоры и пятна. Они уже не похожи на те надёжные брюки, которые вы носили раньше.

Первая мысль — избавиться от них, подарить или выбросить. Но мы надеемся, что этот текст поможет вам найти выход.

Вы, наверное, уже знаете о специальных средствах для удаления цвета, но, возможно, вы не хотите тратить на них деньги. Вопрос в том, что делать дальше? Можно ли спасти ситуацию?

Да, есть два способа.

1. С помощью пищевой соды

Перестирайте одежду при низкой температуре. Используйте обычное моющее средство и добавьте несколько столовых ложек пищевой соды.

2. С помощью белого уксуса и лимонного сока

Процесс состоит из двух этапов:

  1. Перед тем как одежда высохнет, положите её обратно в стиральную машину. Добавьте 120 мл уксуса в отсек для моющего средства и запустите цикл стирки.
  2. После стирки, пока одежда ещё сырая, поместите её в таз с водой и лимонным соком. Оставьте на сутки, а затем снова постирайте в стиральной машине.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Военные новости
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Последние материалы
Эйген Гольдштейн обнаружил каналовые лучи, указавшие на существование протона
Вывести цветные пятна на белой одежде можно с помощью соды, уксуса и лимонного сока
Легко сбросить вес с помощью простых продуктов: низкоуглеводная и другие диеты
Обрезка лилий после цветения помогает сохранить растения и подготовить их к зиме
Франция удерживает статус самой посещаемой страны мира: открываем секреты
На Украине продали завод Винницабытхим, конфискованный ранее у компании из РФ
Тренер Яблокова: ошибки в технике упражнений приводят к перекачанным ногам
Учёные сообщили о риске бредовых симптомов и тревожности из-за медитации
ГИБДД: инспектор не вправе требовать бумажную копию e-ОСАГО
Важные правила укрытия роз: советы по защите растения от холода и влаги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.