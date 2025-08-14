Цветные вещи раскрасили при стирке белые? Эти три средства вернут белизну

Полинявшая одежда — это настоящая проблема. Как вернуть ей первоначальный вид без лишних затрат?
Вы запускаете стиральную машину, достаёте бельё, начинаете его развешивать и вдруг замечаете, что ваши белоснежные джинсы приобрели цветные узоры и пятна. Они уже не похожи на те надёжные брюки, которые вы носили раньше.
Первая мысль — избавиться от них, подарить или выбросить. Но мы надеемся, что этот текст поможет вам найти выход.
Вы, наверное, уже знаете о специальных средствах для удаления цвета, но, возможно, вы не хотите тратить на них деньги. Вопрос в том, что делать дальше? Можно ли спасти ситуацию?
Да, есть два способа.
Перестирайте одежду при низкой температуре. Используйте обычное моющее средство и добавьте несколько столовых ложек пищевой соды.
Процесс состоит из двух этапов:
