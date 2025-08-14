Одеяла засияют чистотой: простой ритуал с солнцем, который спасёт от стирки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Одеяла и подушки — самые сложные предметы постельного белья в уходе. Некоторые вещи можно постирать в машинке, но даже мысль об этом вызывает тревогу. Однако сейчас, в разгар сезона уборки, самое время освежить эти предметы.

Девушка на кровати
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на кровати

Есть альтернативный способ ухода за подушками и одеялами без стирки. Эксперт Стивен Сари из My Luxury Sleep Shop советует использовать солнце для дезинфекции.

Оставьте подушки и одеяла на солнце на несколько часов, лучше всего в вечернее время, когда солнце не такое яркое. Солнечные лучи уничтожают бактерии и пылевых клещей, а также освежают изделия.

Проветривание постельного белья важно для предотвращения появления плесени. Воздействие солнца и воздуха проникает в ткань и наполнитель, устраняя запахи и делая подушки и одеяла свежими.

Выберите солнечный день без дождя. Вынесите одеяла на улицу ближе к вечеру. Перед этим встряхните их и подушки. Повесьте одеяло на бельевую верёвку, сушилку или забор, убедившись, что оно надёжно закреплено. Оставьте на четыре-пять часов.

После этого ваше постельное бельё будет освежено и продезинфицировано, обеспечивая вам комфортный сон, сообщает Express.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела. 

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
