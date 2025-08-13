Жёлтые пятна исчезнут: этот экоспособ очистки унитаза работает за ночь

Уксус назван экологичным средством для очистки унитаза от налёта

Поддерживать чистоту в туалете — задача не из сложных, но регулярная уборка помогает избежать образования ржавчины и известкового налёта. Если на поверхности унитаза уже появились жёлтые пятна, не стоит отчаиваться. Существует простой и экологичный способ их удаления.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Унитаз

Экологичный метод удаления жёлтых пятен с унитаза

Обычный 9%-й уксус — универсальное средство для уборки, которое эффективно справляется с различными загрязнениями, включая пятна на одежде, известковый налёт и ржавчину на сантехнике. Уксус безопасен для окружающей среды и не создаёт проблем на очистных сооружениях.

Как удалить жёлтые пятна с унитаза:

Смочите салфетку или бумажное полотенце (лучше всего использовать кухонные бумажные полотенца) в уксусе и приложите к загрязнённым местам. Оставьте уксус на несколько часов, лучше всего на ночь. Утром смойте воду в унитазе. Для усиления эффекта можно использовать пищевую соду: разведите её водой до консистенции густой пасты и нанесите на пятна.

Уксус также отлично справляется с известковым налётом на плитке, смесителях, чайниках, ваннах, раковинах и унитазах. Для удаления налёта достаточно налить литр уксуса в унитаз на ночь. Утром вы легко удалите налёт с помощью щётки.

