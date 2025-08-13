Думали, машинка выдержит всё, а зря: техника выдохлась ещё до конца недели из-за этой привычки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:15
Недвижимость

Многие покупатели стиральных машин не уделяют должного внимания инструкциям по эксплуатации. Они думают, что устройство простое в использовании, но это заблуждение. Правильное использование и уход за стиральной машиной критически важны для её эффективной работы и долговечности.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Что губит стиральную машину

Среди факторов, которые могут вывести стиральную машину из строя, можно выделить постоянную перегрузку, мелкие предметы в карманах одежды, жёсткую воду и непрерывную работу без перерывов. Статистика показывает, что стиральная машина с фронтальной загрузкой при правильном уходе и умеренной эксплуатации (4–5 стирок в неделю) может служить до 15 лет.

Почему важны перерывы между стирками

Частая работа без перерывов, например, немедленный перезапуск программы, увеличивает риск перегрева ключевых компонентов, таких как сливной насос. Это может привести к дорогостоящему ремонту.

Эксперты советуют делать паузу между стирками от 20 минут до 2 часов и не стирать более 1–2 раз в день. Однако бывают ситуации, когда стирка должна быть непрерывной. В таких случаях это должно быть исключением, а не нормой.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

