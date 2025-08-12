Унитаз забудет про засоры: копеечное средство творит чудеса – берите на заметку

Каждая хозяйка сталкивается с проблемой засоров в унитазе и неприятным запахом. Существует простое, но действенное средство, которое поможет справиться с этими проблемами.

Метод для устранения засоров и неприятных запахов в унитазе

Ингредиенты:

1 стакан поваренной соли.

Кипяток.

Инструкция:

Насыпьте в унитаз 1 стакан поваренной соли. Залейте кипятком сразу после этого. Через 20-30 минут повторите заливку кипятком. Очистите унитаз как обычно и смойте несколько раз.

Профилактика неприятных запахов и засоров

Для предотвращения засоров и неприятных запахов ежедневно насыпайте в унитаз 2 столовые ложки соли. Преимущества использования поваренной соли Поваренная соль обладает дезинфицирующими свойствами, эффективно удаляет неприятные запахи, жир и грязь, предотвращая развитие бактерий и устраняя засоры.

Применение метода для других поверхностей

Этот способ также подходит для чистки раковин на кухне и в ванной, обеспечивая чистоту и свежесть в доме.

Уточнения

