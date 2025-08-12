Унитаз забудет про засоры: копеечное средство творит чудеса – берите на заметку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:11
Недвижимость

Каждая хозяйка сталкивается с проблемой засоров в унитазе и неприятным запахом. Существует простое, но действенное средство, которое поможет справиться с этими проблемами.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Метод для устранения засоров и неприятных запахов в унитазе

Ингредиенты:

  • 1 стакан поваренной соли.
  • Кипяток.

Инструкция:

  1. Насыпьте в унитаз 1 стакан поваренной соли.
  2. Залейте кипятком сразу после этого.
  3. Через 20-30 минут повторите заливку кипятком.
  4. Очистите унитаз как обычно и смойте несколько раз.

Профилактика неприятных запахов и засоров

  1. Для предотвращения засоров и неприятных запахов ежедневно насыпайте в унитаз 2 столовые ложки соли.
  2. Преимущества использования поваренной соли
  3. Поваренная соль обладает дезинфицирующими свойствами, эффективно удаляет неприятные запахи, жир и грязь, предотвращая развитие бактерий и устраняя засоры.

Применение метода для других поверхностей

Этот способ также подходит для чистки раковин на кухне и в ванной, обеспечивая чистоту и свежесть в доме.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
