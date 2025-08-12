Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты: агрессия у собак чаще связана с защитой или охотничьим инстинктом
Поздравление Максима Фадеева жене: ролик из прошлого раскрывает судьбоносную встречу
Советы по защите урожая капусты от бабочек и слизней: что важно делать в августе
Увлажнение кутикулы и укрепляющие средства помогают укрепить ногти и их здоровье
Черенкование помогает сохранить однолетние цветы на зиму и вырастить рассаду
Autoblog: цены на Nissan Rogue 2026 вырастут, но выпуск 2025 года продают с большими скидками
Рацион принцессы Дианы: как она поддерживала форму, контролируя углеводы и мясо
Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста

Стиральная машина раскроет секреты экономии: 8 шагов к меньшему потреблению энергии

Экономим на стирке: 8 секретов эффективного использования стиральной машины
3:03
Недвижимость

Стиральная машина — один из самых востребованных бытовых приборов, который также является значительным потребителем энергии. Осознанное использование стиральной машины может помочь снизить расход ресурсов и повысить её эффективность.

Сушильная машина
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сушильная машина

Умные стиральные машины

Современные технологии привели к появлению стиральных машин с интеллектуальными функциями. Эти устройства способны оптимизировать процесс стирки, анализируя вес белья и автоматически регулируя уровень воды и продолжительность цикла. Это позволяет избежать перерасхода воды и энергии, используя только необходимое количество ресурсов для каждой стирки.

Как экономить энергию при стирке

Шаг 1: Используйте оптимальные программы стирки

В современных моделях стиральных машин есть функция "умной стирки", которая автоматически регулирует уровень воды и время цикла в зависимости от веса белья. Это помогает предотвратить перерасход воды и повысить эффективность стирки. Если у вас старая модель без этой функции, важно вручную регулировать количество воды и продолжительность цикла в зависимости от типа белья.

Шаг 2: Избегайте неполных загрузок

Стирать небольшое количество одежды не рекомендуется, так как это снижает эффективность стирки и увеличивает количество еженедельных циклов. Старайтесь собирать достаточное количество белья перед включением машины.

Шаг 3: Используйте правильное количество моющего средства

Избыточное количество моющего средства может привести к более частым полосканиям и, соответственно, к повышенному расходу воды и энергии. Используйте моющие средства в соответствии с рекомендациями производителя.

Шаг 4: Планируйте стирку

Установите конкретные дни для стирки, чтобы избежать случайных включений машины. Это поможет лучше планировать ресурсы и снизить общий расход энергии.

Шаг 5: Сортируйте одежду по типу ткани и цвету

Разделение одежды по типу ткани и цвету помогает избежать повреждений и износа белья, а также улучшает качество стирки.

Шаг 6: Предпочитайте холодную или теплую воду

Избегайте использования горячей воды, когда это возможно. Холодная или теплая вода помогает сэкономить деньги и энергию.

Шаг 7: Проводите регулярное техническое обслуживание

Регулярное обслуживание стиральной машины, такое как чистка фильтра и проверка шлангов, помогает поддерживать её в хорошем состоянии и предотвращает поломки, что также способствует экономии энергии.

Шаг 8: Выбирайте экономичные программы

Используйте программы стирки, которые потребляют меньше энергии и воды. Это может быть режим "эко" или другие специальные программы, предназначенные для экономии ресурсов, пишет iefimerida.gr.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Autoblog: цены на Nissan Rogue 2026 вырастут, но выпуск 2025 года продают с большими скидками
Рацион принцессы Дианы: как она поддерживала форму, контролируя углеводы и мясо
Экономим на стирке: 8 секретов эффективного использования стиральной машины
Как выбрать безопасный остров для отдыха на Карибах
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Эксперт Ротач: упражнение скалолаз уберёт лишнее с талии даже дома
Кинолог Голубев: собаки способны на самопожертвование ради хозяина
Врач Кирзек назвал ночные симптомы, которые могут указывать на рак
Агата Муцениеце рассказала о мистической связи с умершим отцом
Житель Калифорнии подал в суд на Microsoft из-за окончания поддержки Windows 10
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.