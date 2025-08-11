Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры создают гардеробные в хрущёвках и брежневках
В августе можно посадить редис, морковь, картофель и другие скороспелые культуры
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений

Засор в раковине исчезнет навсегда: использую копеечное средство – сантехник больше не нужен

Прощай, засор: используйте соду и уксус для прочистки раковины – сантехник не понадобится
1:13
Недвижимость

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с засором в раковине. Вместо того чтобы сразу вызывать сантехника, можно попробовать решить проблему самостоятельно с помощью народных средств. Они особенно эффективны при несложных засорах, но могут быть полезны и в более сложных случаях.

Раковина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Раковина

Пищевая сода и уксус: простой и доступный способ

Один из самых популярных методов прочистки канализации — использование пищевой соды и уксуса. Этот способ подходит для прочистки засоров как в раковине, так и в туалете.

  1. Слейте воду: Перед началом процедуры убедитесь, что из раковины или унитаза слита вся вода. Это упростит процесс и повысит его эффективность.
  2. Насыпьте соду: Всыпьте в раковину или унитаз 50 граммов пищевой и кальцинированной соды. Оставьте на 30 минут.
  3. Добавьте уксус: Через полчаса залейте 150 мл уксуса.
  4. Промойте горячей водой: Ещё через полчаса залейте большое количество горячей воды, чтобы промыть систему.

Некоторые хозяйки советуют добавить отбеливатель на последнем этапе для усиления эффекта.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений
Учёные нашли микропластик в тканях человеческого мозга — данные журнала Nature Medicine
Рядом со Стоунхенджем можно посетить собор Солсбери и увидеть памятники неолита
Прощай, засор: используйте соду и уксус для прочистки раковины – сантехник не понадобится
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.