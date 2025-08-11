Засор в раковине исчезнет навсегда: использую копеечное средство – сантехник больше не нужен

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с засором в раковине. Вместо того чтобы сразу вызывать сантехника, можно попробовать решить проблему самостоятельно с помощью народных средств. Они особенно эффективны при несложных засорах, но могут быть полезны и в более сложных случаях.

Пищевая сода и уксус: простой и доступный способ

Один из самых популярных методов прочистки канализации — использование пищевой соды и уксуса. Этот способ подходит для прочистки засоров как в раковине, так и в туалете.

Слейте воду: Перед началом процедуры убедитесь, что из раковины или унитаза слита вся вода. Это упростит процесс и повысит его эффективность. Насыпьте соду: Всыпьте в раковину или унитаз 50 граммов пищевой и кальцинированной соды. Оставьте на 30 минут. Добавьте уксус: Через полчаса залейте 150 мл уксуса. Промойте горячей водой: Ещё через полчаса залейте большое количество горячей воды, чтобы промыть систему.

Некоторые хозяйки советуют добавить отбеливатель на последнем этапе для усиления эффекта.

