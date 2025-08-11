Стиралка сломается быстрее: вот что вы делаете не так каждый раз после стирки

Опасная привычка: почему нельзя оставлять дверцу стиральной машины открытой

Многие думают, что, оставляя дверцу стиральной машины открытой после стирки, они предотвращают появление неприятных запахов и удаляют лишнюю влагу. Но это не так. По данным немецкого центра Angel-Zentrum-Leipzig, постоянное открытие дверцы может привести к поломке петель и резиновых уплотнителей.

Кроме того, открытая дверца позволяет пыли, бактериям и грибкам проникать внутрь машины, что негативно сказывается на её работе. Чтобы ваша стиральная машина служила долго, важно правильно за ней ухаживать.

Как правильно ухаживать за стиральной машиной

Очищайте резиновые уплотнители. Резиновые уплотнители — это одна из наиболее уязвимых частей стиральной машины. После каждой стирки протирайте их влажной тканью, чтобы удалить влагу и остатки моющих средств. Это поможет предотвратить появление плесени.

Регулярно чистите барабан. Раз в несколько недель запускайте стиральную машину в режиме стирки при высокой температуре с пустым барабаном и добавлением уксуса или специального чистящего средства. Это поможет удалить остатки моющих средств и уничтожить бактерии.

Используйте профессиональные средства. Профессиональные чистящие средства для стиральных машин более эффективны и безопасны для всех компонентов прибора. Они помогают поддерживать барабан и шланги в хорошем состоянии.

Не оставляйте дверцу открытой надолго. После стирки достаточно нескольких минут, чтобы проветрить стиральную машину. Затем закрывайте дверцу, чтобы предотвратить нагрузку на петли и резиновые прокладки.

