Стиралка сломается быстрее: вот что вы делаете не так каждый раз после стирки

Недвижимость

Многие думают, что, оставляя дверцу стиральной машины открытой после стирки, они предотвращают появление неприятных запахов и удаляют лишнюю влагу. Но это не так. По данным немецкого центра Angel-Zentrum-Leipzig, постоянное открытие дверцы может привести к поломке петель и резиновых уплотнителей.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Кроме того, открытая дверца позволяет пыли, бактериям и грибкам проникать внутрь машины, что негативно сказывается на её работе. Чтобы ваша стиральная машина служила долго, важно правильно за ней ухаживать.

Как правильно ухаживать за стиральной машиной

  • Очищайте резиновые уплотнители. Резиновые уплотнители — это одна из наиболее уязвимых частей стиральной машины. После каждой стирки протирайте их влажной тканью, чтобы удалить влагу и остатки моющих средств. Это поможет предотвратить появление плесени.
  • Регулярно чистите барабан. Раз в несколько недель запускайте стиральную машину в режиме стирки при высокой температуре с пустым барабаном и добавлением уксуса или специального чистящего средства. Это поможет удалить остатки моющих средств и уничтожить бактерии.
  • Используйте профессиональные средства. Профессиональные чистящие средства для стиральных машин более эффективны и безопасны для всех компонентов прибора. Они помогают поддерживать барабан и шланги в хорошем состоянии.
  • Не оставляйте дверцу открытой надолго. После стирки достаточно нескольких минут, чтобы проветрить стиральную машину. Затем закрывайте дверцу, чтобы предотвратить нагрузку на петли и резиновые прокладки.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
