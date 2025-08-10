Мука сотворит чудо: вот как просто добиться блеска кухонной раковины

Опытные домохозяйки раскрыли, как эффективно почистить раковину без химии с помощью муки

Не спешите покупать бытовую химию для чистки кухонной раковины. Есть простое средство, которое всегда под рукой — обычная пшеничная мука. Она поможет вернуть раковине блеск и чистоту.

Как использовать муку для чистки раковины?

Вам понадобится всего четверть стакана муки. Сначала вытрите раковину насухо мягкой тряпкой. Затем насыпьте муку в раковину и оставьте на некоторое время. Мягкой тряпкой распределите муку по всей поверхности, вотрите её и смойте тёплой водой. Ваша раковина станет сияющей и гладкой, без царапин.

Другие домашние средства для чистки раковины

Если у вас нет муки, можно использовать разрыхлитель для теста. Посыпьте им влажную раковину, оставьте на несколько минут, а затем протрите тряпкой.

Уксус — ещё одно эффективное средство для чистки раковины. Разведите его водой в пропорции 1:1, нанесите на поверхность раковины и крана, протрите. Уксус хорошо удаляет известковый налет. Если налет сильный, используйте неразбавленную уксусную эссенцию. Смочите ей хлопчатобумажную ткань, положите на проблемное место на 10-15 минут, затем протрите мягкой губкой и промойте чистой водой. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту.

Как прочистить засорившуюся раковину?

Если у вас засорился слив, попробуйте следующие методы:

Сода и уксус:

Возьмите 200 граммов пищевой соды и 200 мл 9% уксуса. Высыпьте соду в слив, затем залейте уксусом. Закройте слив пробкой. Через 10-15 минут реакция между содой и уксусом растворит засор. Промойте слив горячей водой под сильным напором.

Пищевая сода и соль:

Смешайте полстакана соли и один стакан пищевой соды. Растворите смесь в воде. Залейте в слив и оставьте на 5-10 минут. Промойте горячей водой.

Лимонная кислота:

Насыпьте 100 граммов лимонной кислоты в слив. Добавьте 250 мл кипятка. Оставьте на 20 минут. Затем промойте горячей водой.

Эти простые и доступные средства помогут вам поддерживать чистоту и порядок на кухне без использования агрессивных химических веществ.

