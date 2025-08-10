Мука сотворит чудо: вот как просто добиться блеска кухонной раковины

Не спешите покупать бытовую химию для чистки кухонной раковины. Есть простое средство, которое всегда под рукой — обычная пшеничная мука. Она поможет вернуть раковине блеск и чистоту.
Вам понадобится всего четверть стакана муки. Сначала вытрите раковину насухо мягкой тряпкой. Затем насыпьте муку в раковину и оставьте на некоторое время. Мягкой тряпкой распределите муку по всей поверхности, вотрите её и смойте тёплой водой. Ваша раковина станет сияющей и гладкой, без царапин.
Если у вас нет муки, можно использовать разрыхлитель для теста. Посыпьте им влажную раковину, оставьте на несколько минут, а затем протрите тряпкой.
Уксус — ещё одно эффективное средство для чистки раковины. Разведите его водой в пропорции 1:1, нанесите на поверхность раковины и крана, протрите. Уксус хорошо удаляет известковый налет. Если налет сильный, используйте неразбавленную уксусную эссенцию. Смочите ей хлопчатобумажную ткань, положите на проблемное место на 10-15 минут, затем протрите мягкой губкой и промойте чистой водой. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту.
Если у вас засорился слив, попробуйте следующие методы:
Сода и уксус:
Пищевая сода и соль:
Лимонная кислота:
Эти простые и доступные средства помогут вам поддерживать чистоту и порядок на кухне без использования агрессивных химических веществ.
Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
