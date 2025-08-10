Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агрономы предупреждают: лавровый лист и настои трав не спасут ваш сад от вредителей
Пересадка костного мозга помогла устранить рак кожи у пациентки
Остров Монастырь в Сароническом заливе остаётся заповедником дикой природы Греции
Тренер Яблокова предостерегла полных людей от бега и прыжков
Продюсер заявил, что Ротару согласится вернуться в Россию за 15 миллионов рублей
Ожирение у кошек приводит к диабету и болезням сердца — данные ветеринаров
Эксперты: езда с одной рукой сверху снижает шанс успеть среагировать при манёвре
Доктор Шпикман сообщил о сенсационной находке в триасовых отложениях
Подготовка к уборке картофеля: когда листья начинают желтеют, пора собирать урожай

Одна ложка кофе и никаких запахов: гениальный лайфхак для дома перед отпуском

Кофейная хитрость: как сохранить свежесть туалета перед отпуском
2:39
Недвижимость

Отпуск — это время для отдыха и приятных впечатлений. Однако возвращение домой после долгого отсутствия может быть омрачено неприятными запахами. Один из простых и эффективных способов сохранить свежесть в доме — использовать кофейную гущу. Даже если вы случайно прольёте её в унитаз, это не вызовет засоров, а наоборот, поможет поддерживать чистоту и приятный аромат.

Унитаз
Фото: commons.wikimedia.org by Jeuwre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Унитаз

Почему ванная комната требует особого внимания перед отпуском?
Перед тем как отправиться в путешествие, мы часто уделяем внимание множеству деталей: поливаем растения, убираем холодильник, проверяем, всё ли в порядке. Но ванная комната часто остаётся в стороне. Однако застой воды, недостаточная вентиляция и тесное пространство могут привести к появлению плесени и неприятных запахов. Чтобы избежать этого, достаточно уделить немного времени и внимания.

Кофейная гуща: многофункциональный помощник

Кофейная гуща, которую многие выбрасывают в мусорное ведро, может стать отличным помощником в борьбе с неприятными запахами. Она не только натуральный дезодорант, но и эффективное чистящее средство. Особенно полезно использовать её в туалете, где свежесть особенно важна.

Как это работает?

Перед отъездом высыпьте остатки кофейной гущи в унитаз. Достаточно одной столовой ложки. Для усиления эффекта можно добавить немного пищевой соды или разрыхлителя. Через несколько минут смойте — и неприятный запах исчезнет.

Экологичность и безопасность

Кофейная гуща мягко и эффективно очищает, связывая запахи и удаляя загрязнения из сифона. Вам не нужно использовать агрессивные химикаты или сильные чистящие средства. Этот метод экологичен и безопасен для окружающей среды, уверяет twn.hu.

Засоры? Не проблема!

Многие опасаются, что кофейная гуща может вызвать засор. Но в данном случае это не так. Небольшое количество кофейной гущи легко смывается и даже может помочь очистить трубы, предотвращая образование засоров.

Кофейная гуща — это не только вкусный напиток, но и полезный помощник в доме. Всего одна столовая ложка в унитазе поможет сохранить свежесть и чистоту в ванной комнате, даже если вы отсутствуете несколько дней. Попробуйте этот простой способ, и ваш дом всегда будет радовать вас приятным ароматом.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Кофейная гуща — отход изготовления кофе, густой выщелоченный остаток кофейного напитка, состоящий из мелких нерастворимых в воде частиц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Еда и рецепты
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Яркие костюмы стали новым трендом для женщин старше 30 лет, советы стилиста
Grand Wagoneer 2026: Jeep готовится к выпуску первого электромобиля в своем классе
Папильон и левретка вошли в список собак с кошачьими чертами поведения
Способы хранения малины: от заморозки до консервирования
Кофейная хитрость: как сохранить свежесть туалета перед отпуском
Николай Сердюков хочет отправить старшую дочь Бородиной учиться в Европу
Тренер Ротач назвала 6 упражнений для быстрого избавления от большого живота
В Индии в сезон дождей стоит посетить Гоа, Ваянад, Маунт-Абу, Удайпур
Растительные белки богаты фитонутриентами для клеточного обновления
Учёные NJIT обнаружили древнейшего карибского муравья в янтаре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.