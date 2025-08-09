Комнатные цветы, которые крадут ваш сон: какие растения в спальне ухудшают самочувствие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жасмин, гиацинт и орхидея могут вызывать бессонницу и аллергию
Недвижимость

Многие люди украшают свои спальни растениями, полагая, что это улучшает атмосферу и качество воздуха. Однако не все растения подходят для спальни, и некоторые из них могут негативно влиять на здоровье и сон.

Цветок в спальне
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветок в спальне

Почему растения могут мешать сну?

Ночью растения выделяют углекислый газ, что может ухудшить качество воздуха. Кроме того, некоторые растения обладают слишком сильным ароматом, который может вызывать раздражение и мешать заснуть. Например, жасмин, гиацинт и орхидеи, несмотря на свою красоту, могут нарушить гармонию в спальне и даже повлиять на отношения.

Старомодный фикус также может быть проблематичным, так как часто вызывает аллергические реакции и мешает спокойному сну. Растения со слишком интенсивным ароматом, такие как тубероза или хризантема, могут возбуждать чувства и препятствовать засыпанию.

Что делать, если вы всё же хотите иметь растения в спальне?

Если вы предпочитаете растения, выбирайте те, которые не только красивы, но и полезны. Например, золотая пальма не только вырабатывает кислород, но и помогает очищать воздух. Алоэ вера также отличный выбор: оно неприхотливо в уходе и выделяет кислород ночью.

Тещин язык, зелёный плющ, филодендрон и драцена также подходят для спальни. Эти растения помогают фильтровать формальдегид и другие вредные вещества из воздуха, что особенно важно для создания здоровой атмосферы.

При создании атмосферы в спальне важно заботиться о своём здоровье и комфорте. Красивые растения могут стать отличным дополнением к интерьеру, но только если они не мешают вашему сну и не вызывают аллергических реакций. Выбирайте растения с учётом их пользы и особенностей, чтобы создать гармоничную и здоровую обстановку, советует kiskegyed.hu.

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
