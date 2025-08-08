Уезжаете из дома — налейте это в раковину: вот что поглотит неприятный запах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Соль, сода и масло устранят неприятный запах из раковины
2:11
Недвижимость

Раковина может стать источником неприятных запахов в доме из-за остатков пищи и жира, которые попадают в неё и со временем начинают разлагаться, выделяя свой "аромат". Чтобы избежать этой проблемы, необходимо регулярно проводить профилактические чистки канализационных труб. Однако есть ещё один простой способ контролировать запахи — использовать растительное масло.

Стальной кран и кухонная раковина
Фото: Designed be Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стальной кран и кухонная раковина

Если вам предстоит длительное отсутствие дома (более трёх дней), вылейте в раковину 200 мл растительного масла. Это создаст масляную плёнку, которая будет препятствовать накоплению запахов. Этот метод безопасен и эффективен.

Другие способы устранения неприятных запахов и прочистки раковины

Если вы столкнулись с неприятным запахом из раковины, не спешите вызывать сантехника. Существует несколько простых и доступных способов, которые помогут решить проблему.

  • Соль. Насыпьте в сливное отверстие стакан поваренной соли, залейте половиной литра кипятка и оставьте на 2,5-3 часа. Затем смойте остатки соли горячей водой. Соль эффективно удаляет жир и грязь, улучшая проходимость труб.
  • Пищевая сода и соль. Смешайте пищевую соду и соль в равных пропорциях, засыпьте в сливное отверстие, оставьте на полчаса, затем промойте горячей водой. Если запах остался, повторите процедуру.
  • Лимонная кислота. Высыпьте в раковину стандартный пакетик лимонной кислоты (30 г), залейте кипятком и заткните сливное отверстие пробкой на полчаса. Затем включите горячую воду, чтобы промыть трубы и раковину.
  • Пищевая сода и уксус. Насыпьте в сливное отверстие две столовые ложки пищевой соды, залейте стаканом уксуса, закройте отверстие пробкой или тряпкой на 10 минут. Затем включите горячую воду, чтобы промыть систему.

Эти простые методы помогут вам поддерживать чистоту и порядок в доме, а также избежать неприятных запахов из раковины.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
 

