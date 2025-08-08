Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти домашние средства очистят керамическую мойку лучше брендов

Уксус, лимонный сок и сода удаляют загрязнения с керамической раковины без химии
3:54
Недвижимость

Во время готовки и мытья посуды на кухонной раковине могут появляться различные загрязнения. Но не спешите тратить деньги на дорогостоящие и потенциально опасные химические средства. Существует множество эффективных способов очистки керамической мойки от темных пятен, желтизны и других загрязнений, которые можно легко выполнить в домашних условиях.

Раковина чёрная
Фото: commons.wikimedia.org by Blancogmbh+cokg, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Раковина чёрная

Эффективные методы очистки

Используйте подручные средства, которые есть в каждом доме.

  • Лимонный сок — отличное средство для удаления темного налета и ржавчины с сифона. Нанесите сок на загрязненные участки, оставьте на 15 минут, затем протрите влажной тканью и высушите.
  • Уксус — эффективно борется с желтизной, темными пятнами и ржавчиной. Смешайте 1 столовую ложку уксуса с литром воды, распылите на проблемные зоны, оставьте на 15 минут, промойте чистой водой.
  • Пищевая сода — помогает справиться с желтыми пятнами и грязью, которые не поддаются другим методам. Смешайте соду с водой до пастообразного состояния, нанесите на загрязнение, потрите мягкой губкой и промойте под проточной водой.
  • Крахмал — эффективен для удаления стойких загрязнений. Посыпьте пятно крахмалом, потрите влажной губкой, при необходимости повторите, затем промойте водой.
  • Хлор — используйте осторожно. Смешайте 1 часть воды с 1 частью хлорсодержащего средства, нагрейте до 55-60 градусов, залейте в раковину, оставьте на 30 минут, слейте. Применяйте не чаще одного раза в неделю.
  • Отбеливатель — смешайте 1 часть отбеливателя с 3 частями воды, распылите на керамику, оставьте на ночь, утром протрите влажной тканью. Отбеливатель хорошо удаляет накипь.
  • Нашатырный спирт — помогает избавиться от известкового налета, желтизны и темных пятен. Смешайте 1 чайную ложку спирта с 200 мл воды, распылите на загрязнение, оставьте на 10 минут, смойте теплой водой.
  • Кока-кола — отлично удаляет пятна ржавчины. Нанесите кока-колу на пятно, оставьте на час, затем промойте водой — ржавчина исчезнет.
  • Мелкая соль — смешайте с водой до состояния пасты, нанесите на загрязнение, оставьте на 10-15 минут, протрите губкой и промойте водой.
  • Зубная паста в геле — универсальное средство для различных загрязнений. Нанесите пасту на мягкую ткань, протрите загрязнение, при необходимости повторите, затем промойте.

Практические советы

При чистке керамической мойки соблюдайте следующие правила.

  • Не используйте острые ножи, грубые щетки, металлические губки или абразивные средства, так как они могут повредить глазурь на поверхности, и грязь проникнет в микротрещины.
  • При работе с кислотами, даже натуральными, соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей и слизистыми оболочками, напоминает actualno.com.

Профилактика загрязнений

Чтобы раковина дольше оставалась чистой и блестящей, следуйте простым рекомендациям.

  1. Регулярно мойте раковину мыльным раствором и протирайте насухо мягкой губкой.
  2. В конце дня обрабатывайте поверхность лимонным маслом или другим эфирным маслом для придания блеска.
  3. Не оставляйте в раковине на ночь остатки пищи, кофейную гущу, чайные пакетики и другие красители, которые могут привести к появлению темных пятен.
  4. При выборе бытовой химии отдавайте предпочтение органическим средствам без агрессивных кислот и абразивов.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
