Три запаха, которые муравьи не переносят: защитить от вторжения помогут натуральные средства

Недвижимость

Муравьи, несмотря на свою важную экологическую роль, могут стать нежелательными гостями в доме. Они способны проникать в жилище через малейшие трещины и щели, а их пищевые предпочтения делают их особенно привлекательными для жилых помещений.

Муравьи и рассыпанная соль на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Муравьи и рассыпанная соль на кухне

Когда температура воздуха повышается, муравьи активизируются и начинают искать пищу. Особенно их привлекают сладкие продукты, поэтому даже небольшие остатки еды могут стать причиной их вторжения. Муравьи оставляют за собой пахучий след, который служит ориентиром для других членов колонии.

Причины появления муравьёв в доме

Муравьёв привлекают не только сладкие продукты, но и любые органические остатки, такие как пролитые соки, крошки хлеба, остатки фруктов и овощей. Они могут проникнуть в дом через трещины в фундаменте, щели под дверями и плохо герметизированные окна.

Меры профилактики

Чтобы предотвратить появление муравьёв в доме, необходимо соблюдать чистоту и поддерживать порядок. Важно своевременно убирать пролитые жидкости, убирать остатки пищи и не оставлять продукты с высоким содержанием сахара в открытом доступе. Продукты, такие как джемы, сладости и фрукты, следует хранить в герметичных контейнерах.

Как избавиться от муравьёв

Если муравьи уже появились в доме, необходимо принять меры для их уничтожения. Существует несколько простых и доступных способов борьбы с этими насекомыми.

  1. Уксус. Уксус является эффективным средством для отпугивания муравьёв. Для этого необходимо смешать уксус с водой в равных пропорциях и распылить полученный раствор вокруг мест проникновения муравьёв, муравейников и других заражённых участков. Уксус разрушает запаховые следы, которые оставляют муравьи, и предотвращает их возвращение.
  2. Эфирные масла. Эфирные масла, такие как масло перечной мяты, чайного дерева и цитрусовых, также могут быть использованы для отпугивания муравьёв. Однако для достижения максимального эффекта рекомендуется смешивать эфирные масла с водой. Полученный раствор следует распылить по всему дому, уделяя особое внимание дверным проёмам, окнам и другим местам, через которые муравьи могут проникнуть.
  3. Корица. Посыпание муравейников и прилегающих к ним территорий молотой корицей может помочь отпугнуть муравьёв. Корица устраняет запах, который привлекает насекомых, и делает их менее склонными к проникновению в дом.

Муравьи могут стать серьёзной проблемой для жителей домов, особенно весной, когда они активизируются в поисках пищи. Соблюдение чистоты, герметизация трещин и щелей, а также использование натуральных средств, таких как уксус, эфирные масла и корица, помогут предотвратить их появление и избавиться от них, если они уже проникли в жилище.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
