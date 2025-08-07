Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авторынок России оживился: продажи авто подскочили в июле
Уксус, корица и эфирные масла названы эффективными средствами против муравьёв
Медельин стал лучшим городом мира по уровню озеленённости и доступу к природе — рейтинг Time Out
Известный певец Стас Костюшкин впервые снялся в кино: что известно о фильме
Учёные из Великобритании: кошки не формируют сильную привязанность к хозяевам
Фитнес-выгорание: 5 шагов, чтобы вновь полюбить тренировки
Салаты к шашлыку: лёгкие и свежие рецепты для летних встреч
Когда делать прививку от гриппа и кому она обязательна — объяснил врач
Новый роман? Анна Седокова заинтриговала поклонников неожиданным сюрпризом

Кофейная гуща и уксус против жира: почему эти средства работают лучше бытовой химии

Кофейная гуща и уксус рекомендованы экспертами по уборке как натуральное средство против жира и налёта
2:39
Недвижимость

Уксус и кофейная гуща — это необычные, но эффективные помощники в уборке. Их комбинация создаёт натуральный эксфолиант, который легко справляется с жиром, грязью и пятнами. Эти доступные ингредиенты превращаются в мощное чистящее средство, которое быстро и эффективно удаляет загрязнения. Попробуйте это сочетание и удивитесь, насколько проще стала уборка.

Кофейная гуща
Фото: Own work is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Кофейная гуща

Уксус известен своей кислотностью и широко используется в быту. Он легко растворяет налёт, минеральные отложения и жир. Уксус — это натуральное средство для мытья окон без разводов, удаления налёта с кранов и очистки чайника от накипи.

Кофейная гуща — универсальный продукт, который можно использовать не только в садоводстве или для освежения воздуха. Её мягкая абразивность позволяет оттирать грязь, не повреждая деликатные поверхности. Кофейная гуща поглощает запахи в холодильнике и мусорном ведре, а также глубоко очищает деревянные разделочные доски.

Как уксус и кофейная гуща справляются со стойкими загрязнениями

По отдельности эти ингредиенты полезны, а вместе — становятся мощным чистящим средством. Эта смесь удаляет пригоревший жир с плит, которые не поддавались другим методам.

Эта комбинация идеально подходит для жирных кухонных столешниц, пригоревшей посуды и грязных раковин. Уксус расщепляет жир и грязь, а кофейная гуща мягко очищает и устраняет запахи. Она также дезинфицирует поверхности, делая ваш дом чище и здоровее.

Как приготовить экологически чистое чистящее средство из уксуса и кофейной гущи

Вот простой рецепт натурального чистящего средства:

  • 250 мл белого уксуса;
  • 1 столовая ложка влажной кофейной гущи;
  • Для стойких пятен добавьте 1 столовую ложку соли и средство для мытья посуды.

Тщательно смешайте ингредиенты в миске и перелейте в пульверизатор. Распылите средство на загрязнённые поверхности, протрите губкой, оставьте на несколько минут и смойте тёплой водой.

Этот способ экономичен, экологичен и использует ингредиенты, которые есть на каждой кухне. В следующий раз, когда предстоит сложная уборка, воспользуйтесь этим натуральным дуэтом, рекомендует actualno.com.

Уточнения

Кофейная гуща — отход изготовления кофе, густой выщелоченный остаток кофейного напитка, состоящий из мелких нерастворимых в воде частиц.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Учёные объяснили, почему у мегалитов люди ощущают странные изменения восприятия
Наука и техника
Учёные объяснили, почему у мегалитов люди ощущают странные изменения восприятия Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Медельин стал лучшим городом мира по уровню озеленённости и доступу к природе — рейтинг Time Out
Известный певец Стас Костюшкин впервые снялся в кино: что известно о фильме
Учёные из Великобритании: кошки не формируют сильную привязанность к хозяевам
Фитнес-выгорание: 5 шагов, чтобы вновь полюбить тренировки
Салаты к шашлыку: лёгкие и свежие рецепты для летних встреч
Когда делать прививку от гриппа и кому она обязательна — объяснил врач
Новый роман? Анна Седокова заинтриговала поклонников неожиданным сюрпризом
Агрономы рассказали, как правильно собирать и хранить морковь
Авто, зарегистрированные до 2025 года, могут ездить без флага на номере
Ростовская область развивает автотуризм по программе По дороге на юг до 2035 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.