Одна забытая зона — и осень начнётся с потопа и плесени: эти 5 мест в доме нужно привести в порядок до конца лета

Эксперты рассказали, как подготовить дом к осени

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С наступлением августа многие из нас готовятся к осенним праздникам и визитам гостей. В связи с этим эксперты рекомендуют провести тщательную уборку дома, чтобы встретить холода в чистоте и уюте. В этом материале мы рассмотрим пять ключевых зон, которые следует привести в порядок в преддверии осени.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Множество моющих средств для уборки

Окна и москитные сетки. В летний период окна и москитные сетки часто накапливают пыль, пыльцу и мусор. Это не только ухудшает внешний вид дома, но и снижает качество воздуха. Перед наступлением холодов рекомендуется провести тщательную чистку этих элементов. Это позволит улучшить циркуляцию свежего воздуха и создать более комфортную атмосферу в помещении. Рабочий стол. Если вы работаете из дома, особенно в летнее время, ваш стол мог превратиться в место скопления бумаг, мусора и других ненужных предметов. Перед началом осеннего сезона важно навести порядок на рабочем месте. Это поможет повысить продуктивность и создать более организованное пространство для работы. Ковры и обивка мебели. Летом ковры и обивка мебели могут стать жертвами грязи, пятен и пыли. Перед наступлением холодов рекомендуется провести базовую чистку этих элементов. Это не только улучшит внешний вид вашего дома, но и создаст более благоприятные условия для отдыха и приёма гостей. Водосточные желоба. Осенью деревья сбрасывают листву, что может привести к засорению водосточных желобов. Это может стать причиной проблем с дренажем во время дождей и даже повредить крышу и фундамент дома. Рекомендуется регулярно очищать желоба от мусора, чтобы предотвратить возможные неприятности. Гараж. Гараж часто подвергается воздействию влаги, пыли и вредителей. Кроме того, в нём обычно скапливается множество ненужных вещей. Перед наступлением холодов важно провести уборку в гараже. Это поможет защитить помещение от повреждений и создать более организованное пространство.

Начните с сортировки вещей, затем подметите пол и удалите все пролитые жидкости. Для очистки пола можно использовать обезжириватель и жёсткую щётку. Это поможет удалить пятна и разводы, а также создать чистое и аккуратное пространство, пишет actualno.com.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете подготовить свой дом к осени и создать уютную атмосферу для отдыха и приёма гостей.

Уточнения

А́вгуст (лат. augustus — «месяц Октавиана Августа», дословно — «божественный», «величественный») — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.



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