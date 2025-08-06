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Вода, которая вредит чистоте: эти вещи не прощают влажную уборку

Профессиональные уборщики назвали предметы, которые нельзя мыть водой
2:21
Недвижимость

Вода считается универсальным средством для уборки, способным быстро удалять загрязнения и освежать поверхности. Однако в некоторых случаях использование воды может привести к нежелательным последствиям и даже повредить имущество.

Полировка стола
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полировка стола

Профессиональные уборщики поделились информацией о шести предметах и поверхностях, которые не рекомендуется мыть водой, чтобы избежать повреждений и избежать дорогостоящего ремонта. Они также дали полезные советы по альтернативным методам уборки.

  1. Деревянная мебель. Вода может нанести серьёзный вред деревянной мебели, вызывая появление пятен, деформации и трещин. Вместо этого рекомендуется использовать мягкую салфетку из микрофибры и специальное чистящее средство для древесины. Это поможет сохранить первоначальный блеск и целостность поверхности.
  2. Чугун. Хотя чугун известен своей долговечностью, его не следует чистить водой. Вода удаляет остатки приправ и способствует распространению ржавчины. Вместо этого лучше использовать крупную соль и небольшое количество масла для очистки поверхности, а затем тщательно протереть насухо. После чистки рекомендуется прокалите чугунную посуду, чтобы предотвратить появление ржавчины и улучшить её антипригарные свойства.
  3. Электроника. Вода может повредить электронные устройства, такие как телевизоры, компьютеры и другие гаджеты. Вместо этого рекомендуется использовать мягкое многофункциональное чистящее средство и протирать поверхность тряпкой вручную. Это поможет сохранить работоспособность устройств и предотвратить их выход из строя.
  4. Замша, бархат и кожа. Вода может повредить текстуру деликатных тканей, таких как замша, бархат и кожа. Вместо этого рекомендуется использовать мягкую щётку и специальное сухое чистящее средство, рекомендованное производителем, или натуральный кислородный отбеливатель. Это поможет сохранить внешний вид и продлить срок службы мебели и одежды.

Эти советы помогут вам избежать повреждений и сохранить ваше имущество в хорошем состоянии.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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