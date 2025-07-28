Трюки для идеальной плиты: простые средства, которые очистят все за 15 минут

Для многих чистая плита — это настоящая мечта, которая не всегда сбывается. Несмотря на старания, жир и сажа на поверхности остаются, а порой и капают на ручки плиты. Но если вы хотите вернуть своему кухонному оборудованию первозданный вид, это вполне возможно с помощью простых народных средств.
Для начала нужно снять ручки с плиты. Чтобы это сделать, достаточно выключить плиту и подождать, пока она остынет. Затем аккуратно нажмите на ручку и поверните ее против часовой стрелки — она легко оторвется. В некоторых моделях достаточно просто нажать на ручку, и она снимется.
Для очистки можно использовать уксусно-водный раствор. Для этого нужно смешать уксус и воду в равных пропорциях, а затем замочить в растворе ручки на 20 минут. После этого посыпьте их пищевой содой и аккуратно почистите старой зубной щеткой. В завершение промойте их под проточной водой.
Если вы предпочитаете более мощные средства, используйте смесь нашатырного спирта и мыла. В литре теплой воды растворите одну чайную ложку нашатырного спирта и одну столовую ложку жидкого мыла (или мыла для посуды). Опустите ручки в смесь на 15-20 минут, затем аккуратно протрите их мягкой губкой и промойте водой.
Для финальной полировки используйте уксус с водой в пропорции 2:1. Смочите тряпку в смеси и отполируйте ручки до блеска. Это придаст им свежий вид и поможет избавиться от остатков загрязнений.
Плита — «большой плоский с ровной поверхностью кусок твёрдого материала».
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