Трюки для идеальной плиты: простые средства, которые очистят все за 15 минут

Уксус, сода и нашатырь: волшебное трио для чистоты плиты

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для многих чистая плита — это настоящая мечта, которая не всегда сбывается. Несмотря на старания, жир и сажа на поверхности остаются, а порой и капают на ручки плиты. Но если вы хотите вернуть своему кухонному оборудованию первозданный вид, это вполне возможно с помощью простых народных средств.

Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухня с газовой плитой

Как почистить ручки газовой плиты народными средствами

Для начала нужно снять ручки с плиты. Чтобы это сделать, достаточно выключить плиту и подождать, пока она остынет. Затем аккуратно нажмите на ручку и поверните ее против часовой стрелки — она легко оторвется. В некоторых моделях достаточно просто нажать на ручку, и она снимется.

Простые и эффективные способы чистки

1. Уксусно-водный раствор

Для очистки можно использовать уксусно-водный раствор. Для этого нужно смешать уксус и воду в равных пропорциях, а затем замочить в растворе ручки на 20 минут. После этого посыпьте их пищевой содой и аккуратно почистите старой зубной щеткой. В завершение промойте их под проточной водой.

2. Смесь нашатырного спирта и мыла

Если вы предпочитаете более мощные средства, используйте смесь нашатырного спирта и мыла. В литре теплой воды растворите одну чайную ложку нашатырного спирта и одну столовую ложку жидкого мыла (или мыла для посуды). Опустите ручки в смесь на 15-20 минут, затем аккуратно протрите их мягкой губкой и промойте водой.

3. Полировка уксусом

Для финальной полировки используйте уксус с водой в пропорции 2:1. Смочите тряпку в смеси и отполируйте ручки до блеска. Это придаст им свежий вид и поможет избавиться от остатков загрязнений.

Уточнения

Плита — «большой плоский с ровной поверхностью кусок твёрдого материала».



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