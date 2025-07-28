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Гнездо на балконе? Вот как безопасно убрать его, не нарушая закон

Гнездо на балконе: что делать, чтобы не нарушить закон и не испортить отношения с птицами
2:34
Недвижимость

Лето приносит с собой не только жару, но и новых соседей — птиц, решивших обустроить гнездо на вашем балконе. Что делать, если вы заметили гнездо? Важно помнить, что многие из этих птиц защищены законодательством. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить их, не нарушить закон и при этом поддержать чистоту и порядок на балконе.

Балкон застеклённый
Фото: https://commons.wikimedia.org by Lumon usp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балкон застеклённый

Какие птицы могут сделать гнездо на балконе

На балконах чаще всего гнездятся ласточки, голуби, дрозды, чайки и горлицы. Они выбирают укромные уголки, такие как горшки, плоские поверхности или защищенные места, такие как кондиционеры. Это место становится их безопасным домом, а для нас — источником неудобств, особенно если нужно поддерживать чистоту или работать.

Как правильно поступить

  1. Оцените ситуацию
    Как только вы заметите гнездо, важно внимательно его осмотреть. Определите, есть ли яйца или птенцы, и не мешают ли птицы своему гнезду. Чем меньше беспокойства вы создадите, тем проще будет завершить цикл гнездования.
  2. Минимизируйте шум
    Чтобы не напугать птиц, избегайте использования пылесоса, громких инструментов или шумных ремонтов. Не беспокойте птенцов и следите за тем, чтобы ваши домашние животные не навредили им.
  3. Дождитесь окончания цикла
    Процесс гнездования может занять от двух до четырех недель. Важно дождаться, пока птенцы не вылетят, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
  4. Как поступить после того, как птенцы улетели
    После того как птенцы покинут гнездо, обязательно очистите балкон. Используйте маску и перчатки, чтобы не контактировать с возможными бактериями или паразитами, которые могут остаться. Проведите дезинфекцию и подумайте о мерах для предотвращения повторного гнездования.

Когда стоит вызвать специалистов

Если вы заметили, что птицы беспокойно ведут себя, или не уверены, как правильно удалить гнездо, не стесняйтесь обратиться к специалистам. Они подскажут, как безопасно удалить гнездо без вреда для животных.

Забота о птицах и защита вашей территории

Не забывайте, что многие виды птиц находятся под охраной и их разрушение гнезда или вмешательство в их жизненный цикл может привести к штрафам. Поэтому важно соблюдать осторожность и внимательно следовать рекомендациям.

Уточнения

Гнездо́ — сооружение, строящееся различными видами животных и служащее как место для сна, жилья и высиживания яиц и вскармливания потомства.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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