Протекает кран даже в закрытом положении? Вот что с этим делать

Как победить капающий кран: 5 простых шагов для устранения утечек

3:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Протекающий кран — это не только раздражение, но и расточительство воды. Даже если кран закрыт, капельки могут продолжать падать, увеличивая ваши счета. Но как правильно решать эту проблему и предотвратить её в будущем?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина чинит смеситель с гаечным ключом

Почему течет кран, даже когда он закрыт

Часто причиной протекания крана являются несколько факторов. Среди них:

Изношенная прокладка: резиновая или силиконовая прокладка, которая предотвращает утечку, со временем теряет свою герметичность.

Поврежденный картридж: в однорычажных кранах этот компонент может выйти из строя, что также приводит к протечкам.

Налет и осадки: известковый налет или грязь внутри крана могут блокировать нормальное уплотнение, вызывая утечку.

Неправильная установка: если кран был плохо установлен или его фитинги ослабли, утечка может быть заметна даже при полностью закрытом кране.

Коррозия или износ: если материалы, из которых изготовлен кран, плохого качества, то даже в закрытом положении он может протекать.

Чрезмерное давление воды: избыточное давление внутри системы может повредить компоненты крана.

Как решить проблему с протекающим краном

Выключите воду и осмотрите кран

Прежде чем что-либо делать, закройте водяной кран, чтобы избежать затоплений. Затем осмотрите кран, сняв декоративные крышки и открутив винты, чтобы добраться до внутренностей. Замените прокладку

Прокладка — основная причина капающего крана. Чтобы заменить её, аккуратно снимите старую с помощью отвертки, купите замену в магазине и установите новую. Очистите или замените картридж

В однорычажных кранах часто повреждается керамический картридж. Попробуйте очистить его от налета с помощью воды и уксуса. Если это не помогает, замените картридж. Проверьте фитинги и давление

Если утечка происходит у основания крана, проверьте сантехнические соединения. Затяните гайки, а если это не помогает, используйте тефлоновую ленту для герметичности. Если давление воды слишком высокое, установите редуктор.

Когда вызвать сантехника

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, например, если краны слишком старые или утечка продолжает возникать, стоит обратиться к профессионалу. Не стоит откладывать ремонт — чем раньше вы приметесь за устранение проблемы, тем меньше будет расход воды и вероятность повреждений в ванной или кухне.

Как ухаживать за краном, чтобы он не протекал

Регулярное обслуживание крана и его компонентов — залог долгосрочной работы. Периодически проверяйте уплотнения, картриджи и фитинги, чтобы избежать неожиданных протечек. Также важно следить за качеством воды, чтобы налет и осадок не разрушали компоненты крана.

Уточнения

Трубопроводный кран — арматура, которая ограничивает или запирает поток жидкости или газа через трубопровод.



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