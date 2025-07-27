Панельные квартиры: секрет доступного жилья для молодых венгров раскрыт — стоит ли спешить с покупкой?

Панельные квартиры снова в центре внимания — особенно среди молодых венгров, стремящихся купить своё первое жильё. Благодаря льготному жилищному кредитованию, разница между арендой и ежемесячными выплатами по ипотеке может составлять всего несколько тысяч форинтов, а в некоторых случаях — и того меньше. Это делает "панель" привлекательным вариантом даже при сравнении с арендой.
Исследование, проведённое на основе более 6000 объявлений на ingatlan. com, показывает, что наиболее популярными у покупателей в возрасте 18-35 лет остаются квартиры площадью около 53 кв. м — особенно в Будапеште и студенческих городах.
"Панельные дома становятся логичным выбором для тех, кто ищет доступное жильё. Их цена в среднем на 26% ниже, чем у кирпичных домов в том же районе и состоянии", — отметил ведущий экономист.
Также стоит учитывать, что инфраструктура у "панели" чаще всего на высоте: рядом остановки транспорта, магазины и вся нужная городская среда.
Средняя цена такой квартиры в Будапеште составляет около 59 млн форинтов. При этом ежемесячные выплаты по кредиту — около 237 тыс. форинтов, что уже на 8 тыс. меньше типичной аренды.
В районах XVIII и X округа можно найти предложения ещё доступнее: стоимость квартиры может составить 51,6 млн, а платеж — около 220 тыс. форинтов в месяц.
Это почти на 20 тыс. дешевле арендной ставки. А в университетском Дебрецене такие квартиры предлагают за ещё более низкую стоимость, при средней аренде 212 тыс. в месяц.
В Мишкольце и Пече двухкомнатные квартиры можно приобрести за 26-42 млн форинтов, а выплаты в месяц — всего 111 тыс. форинтов. Для сравнения, арендные ставки в тех же городах доходят до 129 тыс.
"Панельные квартиры — это не только хорошее первое жильё, но и разумная инвестиция. Спрос на них стабильно высокий, а значит, позже их легко будет продать или сдать", — подытоживает эксперт.
Серии жилых домов — жилые здания, построенные по объединённой в серию группе типовых проектов, которые внутри серии могут различаться этажностью, количеством секций, ориентацией и незначительными деталями архитектурной отделки. Как правило, серия жилых домов имеет ограниченный ряд планировок квартир, общий архитектурный стиль и технологию строительства.
Будапе́шт (венг. Budapest,) — столица и крупнейший город Венгрии. Расположен в северной части страны по обоим берегам Дуная. Образован в 1873 году в результате слияния трёх городов: Буды, Пешта, и Обуды.
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