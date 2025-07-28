Не подписывайте, пока не прочитаете: как обезопасить себя при заключении договора ренты

Эксперт предупреждает о рисках мошенничества с договором ренты для пенсионеров

3:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мошенники не дремлют, и они нашли способ обмануть пожилых людей, заключающих договор ренты. Как избежать неприятных последствий и сохранить свои права?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мошенничество с договором ренты

Что такое договор ренты

Договор ренты — это соглашение, при котором собственник недвижимости передает ее в собственность другому человеку, а взамен получает материальную помощь или уход. Чаще всего такие сделки заключают пожилые люди, не имеющие родственников или возможности себя поддерживать.

Рента бывает двух видов:

Пожизненная рента — плательщик делает регулярные денежные выплаты.

Пожизненное содержание с иждивением — вместо денежной оплаты происходит помощь в виде продуктов, медицинских услуг, уборки дома и других нужд.

Оба вида договоров подлежат регистрации в Росреестре и вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В чем опасность договора ренты

Ситуация усложняется тем, что мошенники нередко используют договор ренты для того, чтобы захватить недвижимость. Они могут представиться социальными работниками и под разными предлогами убедить пенсионеров подписать договор. Злоумышленники даже заставляют жертв подписывать доверенности на посторонних лиц, что позволяет им легко манипулировать ситуацией.

Как Росреестр борется с мошенниками

Росреестр по Москве регулярно фиксирует случаи мошенничества. Важно понимать, что ответственность за заключение договора ренты лежит на собственнике недвижимости. Прежде чем подписывать документ, нужно внимательно ознакомиться с его условиями и убедиться, что они полностью понятны.

Заместитель руководителя Росреестра по Москве Елена Юрова подчеркивает, что мошенники часто используют влияние и вводят собственников в заблуждение. Но важно помнить, что при заключении сделки главное — быть внимательным и не подписывать документы, не разобравшись в их сути.

Как не стать жертвой мошенников

Росреестр дает несколько советов, которые помогут обезопасить себя и своих близких:

Проверяйте договор — убедитесь, что в нем прописаны все пункты, которые подтверждают право на выплаты или пожизненное обеспечение.

Обратитесь к нотариусу — все важные моменты сделки должны быть озвучены нотариусом, который обязан получить фактическое согласие собственника на заключение договора.

Запрещайте сделки без личного участия — если вы хотите избежать непредвиденных ситуаций, установите запрет на проведение сделок без вашего участия. В этом случае документы, поданные третьими лицами, не будут рассмотрены.

Расторжение договора ренты: что важно знать

Договор ренты может быть расторгнут по соглашению сторон или по закону. Например, если плательщик не выполняет своих обязательств по договору, получатель ренты может потребовать расторжения соглашения.

Также стоит помнить, что расторжение договора ренты требует обязательного нотариального удостоверения. В случае одностороннего расторжения или принудительного выкупа ренты, решение принимается только в суде.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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