Не подписывайте, пока не прочитаете: как обезопасить себя при заключении договора ренты

Мошенники не дремлют, и они нашли способ обмануть пожилых людей, заключающих договор ренты. Как избежать неприятных последствий и сохранить свои права?
Договор ренты — это соглашение, при котором собственник недвижимости передает ее в собственность другому человеку, а взамен получает материальную помощь или уход. Чаще всего такие сделки заключают пожилые люди, не имеющие родственников или возможности себя поддерживать.
Рента бывает двух видов:
Оба вида договоров подлежат регистрации в Росреестре и вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Ситуация усложняется тем, что мошенники нередко используют договор ренты для того, чтобы захватить недвижимость. Они могут представиться социальными работниками и под разными предлогами убедить пенсионеров подписать договор. Злоумышленники даже заставляют жертв подписывать доверенности на посторонних лиц, что позволяет им легко манипулировать ситуацией.
Росреестр по Москве регулярно фиксирует случаи мошенничества. Важно понимать, что ответственность за заключение договора ренты лежит на собственнике недвижимости. Прежде чем подписывать документ, нужно внимательно ознакомиться с его условиями и убедиться, что они полностью понятны.
Заместитель руководителя Росреестра по Москве Елена Юрова подчеркивает, что мошенники часто используют влияние и вводят собственников в заблуждение. Но важно помнить, что при заключении сделки главное — быть внимательным и не подписывать документы, не разобравшись в их сути.
Росреестр дает несколько советов, которые помогут обезопасить себя и своих близких:
Договор ренты может быть расторгнут по соглашению сторон или по закону. Например, если плательщик не выполняет своих обязательств по договору, получатель ренты может потребовать расторжения соглашения.
Также стоит помнить, что расторжение договора ренты требует обязательного нотариального удостоверения. В случае одностороннего расторжения или принудительного выкупа ренты, решение принимается только в суде.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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