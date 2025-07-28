Вернуть госпошлину за недвижимость легко — следуйте этим простым шагам, чтобы не потерять деньги

Росреестр разъяснил основные ошибки при возврате уплаченной госпошлины

2:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы уплатили госпошлину за сделку с недвижимостью, но по какой-то причине не смогли завершить сделку, возможно, у вас есть право на её возврат. Что важно знать, чтобы не допустить ошибок при возврате?

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подписание договора

Главные ошибки при оформлении возврата госпошлины

Росреестр поделился самыми распространёнными ошибками, которые совершают граждане при подаче заявлений на возврат уплаченной госпошлины. Так, важно помнить:

Приостановка учета. Если учетно-регистрационные действия приостановлены, возврат госпошлины невозможен до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по заявлению.

Неверные реквизиты. Многие заявители ошибаются, указывая банковские реквизиты не на своё имя, а на имя родственников или даже Росреестра.

Отсутствие контактных данных. При подаче заявления обязательно нужно указать актуальные данные для связи: телефон, почтовый адрес и адрес электронной почты.

Когда можно вернуть деньги

Существует несколько ситуаций, при которых можно вернуть уплаченные средства:

Полный возврат. Если вы передумали заключать сделку с недвижимостью и не подали заявление на регистрационные действия, вы можете вернуть госпошлину полностью. Также деньги возвращаются в случае, если документы не были рассмотрены.

Частичный возврат. В случае, если регистрационные действия были прекращены, вы можете вернуть половину уплаченной суммы.

Однако это возможно только при государственной регистрации.

Как подать заявление на возврат

Чтобы вернуть госпошлину, необходимо подать заявление в Росреестр. Сделать это можно:

Лично — в экспедицию Управления Росреестра по адресу: ул. Большая Тульская, д. 15.

Почтой — по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15.

Через официальный сайт Росреестра.

Обратите внимание: заявление нужно подать в течение трёх лет с момента уплаты госпошлины. Важно приложить копии платежных документов.

Сколько времени займет возврат

Как только ваше заявление будет рассмотрено, деньги будут перечислены в течение месяца.

Если вы не успели завершить сделку с недвижимостью или произошли другие обстоятельства, которые позволяют вернуть госпошлину, следуйте этим простым рекомендациям. Главное — соблюдайте правильность оформления документов и не упустите срок для подачи заявления.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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