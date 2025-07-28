Вернуть госпошлину за недвижимость легко — следуйте этим простым шагам, чтобы не потерять деньги

Если вы уплатили госпошлину за сделку с недвижимостью, но по какой-то причине не смогли завершить сделку, возможно, у вас есть право на её возврат. Что важно знать, чтобы не допустить ошибок при возврате?
Росреестр поделился самыми распространёнными ошибками, которые совершают граждане при подаче заявлений на возврат уплаченной госпошлины. Так, важно помнить:
Существует несколько ситуаций, при которых можно вернуть уплаченные средства:
Однако это возможно только при государственной регистрации.
Чтобы вернуть госпошлину, необходимо подать заявление в Росреестр. Сделать это можно:
Обратите внимание: заявление нужно подать в течение трёх лет с момента уплаты госпошлины. Важно приложить копии платежных документов.
Как только ваше заявление будет рассмотрено, деньги будут перечислены в течение месяца.
Если вы не успели завершить сделку с недвижимостью или произошли другие обстоятельства, которые позволяют вернуть госпошлину, следуйте этим простым рекомендациям. Главное — соблюдайте правильность оформления документов и не упустите срок для подачи заявления.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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