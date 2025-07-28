Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для идеальных кудрей используйте детокс-шампуни и увлажняющие маски для волос
Занятия боксом помогают улучшить уверенность в себе и выносливость
Рейтинг доступности бензина в Европе: позиция России и сравнение с другими странами — как изменились цены
10 причин посетить пляж Балос на Крите: ваши мечты о пляжном отдыхе сбудутся
Стоматолог Денис Моисеев: вейпы вызывают сухость, кариес и воспаление дёсен
Дана Борисова об участии дочери в Выживалити: зачем ей этот опыт
Громкое мяуканье у кошки сигнализирует о скуке, тревоге или нарушении режима
Учёные IPHES-CERCA обнаружили следы обезглавливания на костях ребёнка Homo antecessor
Смесь диатомита и горчичного жмыха защищает смородину и повышает урожай

Скорость интернета теперь зависит от вас: как новая система выбора провайдеров улучшит качество связи в новостройках

Михаил Мишустин поручил улучшить доступ к интернету для жителей новостроек
2:58
Недвижимость

Рынок связи и интернета в России продолжает развиваться, и нововведения в этой сфере становятся частью повседневной жизни. В ближайшее время для жителей новостроек откроется возможность подключения к интернету от нескольких операторов связи, что значительно повысит качество и доступность этих услуг.

Кабели интернета
Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кабели интернета

Как улучшится доступ к интернету

Председатель Правительства России Михаил Мишустин недавно дал ряд поручений по улучшению качества связи в стране. Одним из самых ожидаемых шагов является задача для Минцифры — оценить возможность подключения не менее трёх операторов связи при строительстве новых многоквартирных домов. Это не только улучшит конкуренцию, но и повысит доступность интернета для новых жильцов.

Зачем это нужно

Сегодня, при вводе в эксплуатацию новых жилых комплексов, жители часто сталкиваются с ограничениями по выбору интернет-провайдера, что не всегда удобно. Разнообразие вариантов подключений даст возможность людям выбрать наиболее подходящий тариф и провайдера, а также ускорит процесс подключения.

Минцифры также займется созданием стандартов качества услуг связи и российских сегментов интернета, что окажет положительное влияние на общую инфраструктуру.

Борьба с мошенниками и улучшение безопасности

Помимо улучшений в сфере связи, власти также сфокусируются на вопросах безопасности. Предполагается активное использование искусственного интеллекта для блокировки подозрительных звонков.

В рамках этого проекта будет создана база биометрических данных, которая поможет бороться с телефонными мошенниками. Это позволит повысить уровень защиты личных данных граждан и уменьшить количество мошенничеств, связанных с телефонными звонками.

Что ждёт пользователей в будущем

Нововведения коснутся не только операторов связи, но и органов, отвечающих за контроль качества. В Минэкономразвития, Роскомнадзоре и ФАС уже готовятся к разработке конкретных показателей качества услуг связи, чтобы система контроля стала более прозрачной и эффективной.

Как это повлияет на пользователей

Скорее всего, нововведения улучшат не только качество связи, но и снизят тарифы на услуги. С увеличением конкуренции операторы будут вынуждены предлагать более выгодные условия для клиентов. Это также повысит доверие к провайдерам, так как люди смогут выбирать оператора с лучшими условиями.

Что дальше

Мы находимся на пороге значительных изменений в сфере связи и интернета. Совсем скоро жители новостроек получат больше свободы в выборе провайдера, а новые технологии помогут улучшить качество связи и сделать её более безопасной. Все эти шаги направлены на создание удобной и безопасной цифровой среды для каждого пользователя.

Уточнения

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol - досл.: "межсетевой протокол", по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, "сеть сетей") — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Занятия боксом помогают улучшить уверенность в себе и выносливость
Рейтинг доступности бензина в Европе: позиция России и сравнение с другими странами — как изменились цены
10 причин посетить пляж Балос на Крите: ваши мечты о пляжном отдыхе сбудутся
Стоматолог Денис Моисеев: вейпы вызывают сухость, кариес и воспаление дёсен
Дана Борисова об участии дочери в Выживалити: зачем ей этот опыт
Громкое мяуканье у кошки сигнализирует о скуке, тревоге или нарушении режима
Учёные IPHES-CERCA обнаружили следы обезглавливания на костях ребёнка Homo antecessor
Смесь диатомита и горчичного жмыха защищает смородину и повышает урожай
Психологи советуют поддерживать внимание при движении по знакомым дорогам
Как приготовить куриные шашлычки с соусом хайдари: советы профессионалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.