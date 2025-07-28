Скорость интернета теперь зависит от вас: как новая система выбора провайдеров улучшит качество связи в новостройках

Михаил Мишустин поручил улучшить доступ к интернету для жителей новостроек

2:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рынок связи и интернета в России продолжает развиваться, и нововведения в этой сфере становятся частью повседневной жизни. В ближайшее время для жителей новостроек откроется возможность подключения к интернету от нескольких операторов связи, что значительно повысит качество и доступность этих услуг.

Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Кабели интернета

Как улучшится доступ к интернету

Председатель Правительства России Михаил Мишустин недавно дал ряд поручений по улучшению качества связи в стране. Одним из самых ожидаемых шагов является задача для Минцифры — оценить возможность подключения не менее трёх операторов связи при строительстве новых многоквартирных домов. Это не только улучшит конкуренцию, но и повысит доступность интернета для новых жильцов.

Зачем это нужно

Сегодня, при вводе в эксплуатацию новых жилых комплексов, жители часто сталкиваются с ограничениями по выбору интернет-провайдера, что не всегда удобно. Разнообразие вариантов подключений даст возможность людям выбрать наиболее подходящий тариф и провайдера, а также ускорит процесс подключения.

Минцифры также займется созданием стандартов качества услуг связи и российских сегментов интернета, что окажет положительное влияние на общую инфраструктуру.

Борьба с мошенниками и улучшение безопасности

Помимо улучшений в сфере связи, власти также сфокусируются на вопросах безопасности. Предполагается активное использование искусственного интеллекта для блокировки подозрительных звонков.

В рамках этого проекта будет создана база биометрических данных, которая поможет бороться с телефонными мошенниками. Это позволит повысить уровень защиты личных данных граждан и уменьшить количество мошенничеств, связанных с телефонными звонками.

Что ждёт пользователей в будущем

Нововведения коснутся не только операторов связи, но и органов, отвечающих за контроль качества. В Минэкономразвития, Роскомнадзоре и ФАС уже готовятся к разработке конкретных показателей качества услуг связи, чтобы система контроля стала более прозрачной и эффективной.

Как это повлияет на пользователей

Скорее всего, нововведения улучшат не только качество связи, но и снизят тарифы на услуги. С увеличением конкуренции операторы будут вынуждены предлагать более выгодные условия для клиентов. Это также повысит доверие к провайдерам, так как люди смогут выбирать оператора с лучшими условиями.

Что дальше

Мы находимся на пороге значительных изменений в сфере связи и интернета. Совсем скоро жители новостроек получат больше свободы в выборе провайдера, а новые технологии помогут улучшить качество связи и сделать её более безопасной. Все эти шаги направлены на создание удобной и безопасной цифровой среды для каждого пользователя.

Уточнения

Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol - досл. : "межсетевой протокол", по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, "сеть сетей") — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.



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