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Кредит или накопления: исследование показало, какой выбор определяет будущее вашего ремонта

Россияне всё чаще используют кредиты для финансирования ремонта жилья
2:21
Недвижимость

Многие россияне сталкиваются с необходимостью обновить жильё, но как это сделать, не нарушив финансовое равновесие? Ответ на этот вопрос оказался интересным и многозначным. Оказавшись перед выбором методов финансирования ремонта, большинство из нас выбирает самый надёжный способ — собственные средства.

Свинья-копилка и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свинья-копилка и монеты на столе

Собственные накопления как основной источник средств

Почти 38% россиян уверены, что ремонт их жилья можно оплатить исключительно за счёт собственных сбережений. Это может говорить о том, что граждане стремятся быть финансово готовыми к крупным тратам, а также проявляют высокую степень ответственности, планируя свои расходы заранее. Такое мнение поддерживает и растущий интерес к долгосрочному финансовому планированию в России.

Когда накоплений недостаточно: заёмные средства

Однако даже те, кто намерен использовать свои сбережения, не исключают возможности заимствования денег. 15% опрошенных планируют взять кредит — будь то потребительский или целевой, что становится для многих неизбежной частью современной финансовой реальности.

Кредитные карты как альтернатива

Ещё 11% россиян рассматривают вариант использования кредитных карт. Для них это удобный способ быстро получить необходимые средства, хотя и с более высокими процентными ставками. По данным исследования, многие видят кредитку как дополнительный, а не основной источник финансирования.

Продажа имущества: крайняя мера для многих

Не менее интересным является вариант продажи имущества. Примерно 11% опрошенных готовы продать автомобиль или недвижимость, чтобы направить средства на ремонт. Такой шаг, безусловно, требует серьёзных размышлений, но для некоторых он становится последней надеждой для реализации ремонтных планов.

Общие выводы: к чему приведёт желание обновить жильё

Таким образом, хотя большинство россиян рассчитывает на свои накопления, примерно 37% участников исследования готовы прибегнуть к различным формам заёмных средств. Это подчеркивает, насколько важной и стратегической является подготовка к ремонту, особенно если речь идет о крупных тратах.

Уточнения

Финанси́рование (англ. funding) — обеспечение финансовыми ресурсами (денежными средствами) организаций и предприятий, различных экономических проектов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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