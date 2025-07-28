Кредит или накопления: исследование показало, какой выбор определяет будущее вашего ремонта

Многие россияне сталкиваются с необходимостью обновить жильё, но как это сделать, не нарушив финансовое равновесие? Ответ на этот вопрос оказался интересным и многозначным. Оказавшись перед выбором методов финансирования ремонта, большинство из нас выбирает самый надёжный способ — собственные средства.
Почти 38% россиян уверены, что ремонт их жилья можно оплатить исключительно за счёт собственных сбережений. Это может говорить о том, что граждане стремятся быть финансово готовыми к крупным тратам, а также проявляют высокую степень ответственности, планируя свои расходы заранее. Такое мнение поддерживает и растущий интерес к долгосрочному финансовому планированию в России.
Однако даже те, кто намерен использовать свои сбережения, не исключают возможности заимствования денег. 15% опрошенных планируют взять кредит — будь то потребительский или целевой, что становится для многих неизбежной частью современной финансовой реальности.
Ещё 11% россиян рассматривают вариант использования кредитных карт. Для них это удобный способ быстро получить необходимые средства, хотя и с более высокими процентными ставками. По данным исследования, многие видят кредитку как дополнительный, а не основной источник финансирования.
Не менее интересным является вариант продажи имущества. Примерно 11% опрошенных готовы продать автомобиль или недвижимость, чтобы направить средства на ремонт. Такой шаг, безусловно, требует серьёзных размышлений, но для некоторых он становится последней надеждой для реализации ремонтных планов.
Таким образом, хотя большинство россиян рассчитывает на свои накопления, примерно 37% участников исследования готовы прибегнуть к различным формам заёмных средств. Это подчеркивает, насколько важной и стратегической является подготовка к ремонту, особенно если речь идет о крупных тратах.
Финанси́рование (англ. funding) — обеспечение финансовыми ресурсами (денежными средствами) организаций и предприятий, различных экономических проектов.
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