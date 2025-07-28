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Многодетным семьям в России дают шанс на новое жилье: полное обновление условий для жизни

В России предложили ускорить предоставление жилья многодетным семьям по соцнайму
2:08
Недвижимость

В России многодетным семьям хотят предоставить шанс на получение жилья по соцнайму вне очереди. Такой законопроект уже внесен в Госдуму, и если он пройдет, это существенно улучшит положение тысяч семей по всей стране.

Многодетная семья перед домом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Многодетная семья перед домом

Что изменится для многодетных семей

Сегодня нуждающимся гражданам жилье предоставляется по очереди. Это правило действует, исходя из даты их постановки на учет. Но есть исключения: помещение можно получить без очереди, если жилье признано непригодным для проживания или если человек страдает тяжелым заболеванием.

Теперь предложено добавить еще одну категорию — многодетные семьи, где старший ребенок младше 18 лет (или 23 лет, если он учится).

Почему это важно для многодетных семей

Законопроект направлен на поддержку тех семей, которые сталкиваются с высоким уровнем социальной уязвимости. Многодетные семьи часто оказываются в трудной ситуации, и улучшение их жилищных условий могло бы стать значительным шагом на пути к решению их проблем.

Как будет выглядеть реализация закона

Если законопроект пройдет все стадии и вступит в силу, многодетные семьи смогут подавать заявки на получение жилья в порядке социального найма без необходимости ждать своей очереди. Ожидается, что изменения вступят в силу через 90 дней после публикации закона.

Кто еще может рассчитывать на жилье без очереди

Кроме многодетных семей, правом на получение жилья без очереди смогут воспользоваться те, чье единственное жилье признано непригодным для проживания, а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Почему именно сейчас

Внесение изменений в Жилищный кодекс актуально на фоне растущих экономических проблем и ухудшения жилищных условий для отдельных категорий граждан. Поддержка многодетных семей — это не только проявление социальной ответственности, но и шаг к обеспечению лучшего будущего для следующего поколения.

Уточнения

Договор социального найма - договор на право пользования жильем.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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