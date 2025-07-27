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Уникальные идеи для малых квартир: как дизайнер мастерски соединяет классику, современность и стиль

Три стиля, которые делают квартиру произведением искусства: минимализм, элегантность и традиции
2:16
Недвижимость

Дизайнер Фариз Мамедов использовал скандинавский минимализм и парижскую элегантность для создания уникального интерьера в квартире в Алматы, привнесший стиль и комфорт.

Джутовый ковер в уютной гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Джутовый ковер в уютной гостиной

Небольшая квартира, расположенная в Алматы, Казахстан, это прекрасный пример того, как можно создать стильное и уютное пространство, объединив разные культурные влияния. Фариз Мамедов из FM Interiors использовал элементы скандинавского минимализма, французской элегантности и казахского гостеприимства для оформления жилья в тихом районе города у подножия гор.

Слово "простота" здесь не означает скучность — наоборот, скандинавский стиль оказывается источником глубокого комфорта. В сочетании с парижской элегантностью, дизайнер создает атмосферу, в которой каждый элемент работает на уют и стиль.

Скандинавский минимализм с элементами парижской элегантности

Этот стиль не ограничивается только декоративными решениями. В квартире также применена уникальная планировка, сочетающая открытые арочные двери и стеклянные перегородки, разделяющие кухню и гостиную. Подобное разделение, при этом не ограничивающее пространство, придает особую атмосферу и уединение.

Фариз Мамедов так описывает подход:

"Я хотел создать интерьер на грани парижской элегантности, скандинавской сдержанности и казахского гостеприимства".

В каждой детали прослеживаются элементы позолоты, латунь, мрамор, а также натуральные материалы, такие как дерево и камень.

Особое внимание было уделено спальне, которая является не только местом отдыха, но и зоной для работы и чтения. Гостевая комната была преобразована в пространство для творчества, с уютными уголками для хранения произведений искусства.

Планировка, созданная для удобства и стиля

Планировка квартиры удивительно функциональна: пространство разделено на зоны, но при этом сохраняет ощущение единого потока. Кухня и гостиная соединены, но при этом остаются отдельными благодаря стеклянным перегородкам, которые подчеркивают французскую атмосферу.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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