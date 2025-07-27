Плесень в ванной? Это средство уничтожит её за час — без опасных химикатов

Рецепт безопасного средства от плесени для ванной комнаты: перекись водорода и чайное дерево

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень в ванной — это не только неэстетично, но и опасно для здоровья. Если в вашем доме появилась плесень, не спешите прибегать к агрессивным химикатам, таким как отбеливатель. Хотя они могут временно помочь, эффект быстро исчезает, и токсичные пары могут навредить. Вместо этого можно использовать проверенный метод, который предлагает блогер TikTok.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мокрица в ванной

Что нужно для удаления плесени

Чтобы избавиться от плесени в ванной, вам понадобятся всего два ингредиента, которые есть в каждом доме: перекись водорода и эфирное масло чайного дерева.

Шаги:

Смешайте 1 чашку трехпроцентной перекиси водорода с 1 чайной ложкой эфирного масла чайного дерева. Перелейте смесь в пульверизатор. Обильно опрыскайте плесень этим раствором. Через час протрите поверхности салфеткой, чтобы удалить остатки.

Такой раствор не только эффективно убивает плесень, но и предотвращает ее повторное появление. Легкость в использовании и безопасность делают этот метод идеальным для борьбы с грибком в ванной.

Почему этот метод эффективен

Перекись водорода и масло чайного дерева работают не только как антибактериальные и антисептические средства, но и помогают устранить запахи и предотвратить развитие плесени в будущем. Кроме того, такой раствор безопасен для здоровья и не выделяет токсичных паров.

Этот метод, предложенный блогером, стал популярным на платформе TikTok, так как он не требует больших затрат и времени, а результат заметен почти сразу. Плесень исчезнет, и ваш душ снова будет чистым и безопасным.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.