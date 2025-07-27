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Похоже на спасение времени, но на самом деле это тайное оружие для разрушения одежды

Стиральная машина и короткая стирка: и вот почему это может быть вредно для вашей одежды
2:30
Недвижимость

Если вы любите использовать короткую программу стирки, потому что вам нужно быстро привести в порядок пару футболок, то вам наверняка знакома кнопка "30 минут". На первый взгляд, это кажется отличным выбором — быстро, удобно, но есть ли у этого метода скрытые последствия?

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

Короткая стирка: быстрый, но вредный выбор

Эта программа действительно экономит время, но не стоит забывать, что она может нанести вред и вашему текстилю, и самой стиральной машине. В попытке сэкономить время стиральная машина ускоряет цикл, используя более интенсивное центрифугирование и быстрое нагревание воды. Но что стоит за этим?

  • Механическое воздействие на одежду: быстрая стирка — это дополнительная нагрузка для ткани, которая быстрее изнашивается.
  • Неэффективность моющего средства: поскольку время контакта моющего средства с одеждой сокращается, оно не успевает эффективно работать.
  • Остатки химии: моющие средства не полностью выполаскиваются, что оставляет химикаты на ткани и в самой машине.
  • Проблемы с машиной: внутри машины могут образовываться отложения, плесень и неприятные запахи, так как процесс не завершен должным образом.

Когда использовать короткую программу

Короткая программа стирки подходит лишь для одежды, которая не сильно загрязнена, например, футболок, которые не имеют пятен и запахов. Однако, если речь идет о вещах с видимыми загрязнениями, таких как спортивная форма, нижнее белье или вещи, пропитанные потом, лучше избегать использования короткой программы.

Что выбрать, если спешите

Лучше всего в таком случае воспользоваться программой "бережного ухода" или "легкий уход". Эти циклы менее агрессивны и требуют меньше времени, чем стандартная стирка, но они более щадящие как для ткани, так и для машины. Правда, они не всегда справляются с серьезными загрязнениями, но они не повредят вашу одежду.

Итог: стоит ли экономить время

Хотя короткий цикл стирки выглядит как удобное решение, его последствия могут быть неприятными. Лучше потратить немного больше времени на полноценную стирку, чем потом сталкиваться с поврежденной одеждой или необходимостью ремонтировать стиральную машину. В долгосрочной перспективе и ваша техника, и ваш гардероб будут служить вам дольше.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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