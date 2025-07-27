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Мятный чай и мыши? Этот трюк заставит их уйти навсегда

Мятное масло: дешевый и эффективный способ борьбы с мышами в вашем доме
1:33
Недвижимость

Мыши — проблема, которая может возникнуть в любое время года. Эти маленькие грызуны проникают в дома через щели и норы, ищут пищу и укрытие. Борьба с ними — задача не из легких. Однако существует несколько способов, как избавиться от этих вредителей в домашних условиях, не прибегая к химическим средствам.

Мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мышь

Натуральные средства для отпугивания мышей

Мыши не переносят запах некоторых растений. Одним из таких является перечная мята. Это может стать вашим лучшим союзником в борьбе с грызунами. Согласно информации из источников, мята и мятное масло — идеальные средства против мышей.

Как использует мяту для борьбы с мышами? Всё очень просто:

  • Заварите чашку мятного чая.
  • Разложите использованные пакетики по дому, особенно в местах, где чаще всего появляются мыши.

Мыши обычно ориентируются по запахам феромонов других мышей, и когда они чувствуют запах мяты, начинают избегать этих территорий.

Эффективность мятного масла

Еще более мощное средство — мятное масло. Чтобы использовать его:

  • Смачивайте ватные диски маслом и размещайте их в местах, где можно ожидать появления мышей.
  • Для обработки больших площадей масло можно разбавить водой и опрыскать весь дом.

Это средство действует быстрее и более эффективно, особенно если вы не можете точно определить, где обитают мыши.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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