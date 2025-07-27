Мятный чай и мыши? Этот трюк заставит их уйти навсегда

Мыши — проблема, которая может возникнуть в любое время года. Эти маленькие грызуны проникают в дома через щели и норы, ищут пищу и укрытие. Борьба с ними — задача не из легких. Однако существует несколько способов, как избавиться от этих вредителей в домашних условиях, не прибегая к химическим средствам.
Мыши не переносят запах некоторых растений. Одним из таких является перечная мята. Это может стать вашим лучшим союзником в борьбе с грызунами. Согласно информации из источников, мята и мятное масло — идеальные средства против мышей.
Мыши обычно ориентируются по запахам феромонов других мышей, и когда они чувствуют запах мяты, начинают избегать этих территорий.
Еще более мощное средство — мятное масло. Чтобы использовать его:
Это средство действует быстрее и более эффективно, особенно если вы не можете точно определить, где обитают мыши.
Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).
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