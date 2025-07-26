Плесень или свежесть? Как правильно сушить одежду летом, чтобы избежать неприятностей

Сушить одежду летом — вопрос, который многие решают интуитивно, не задумываясь о том, что выбор места для сушки влияет не только на скорость, но и на состояние ткани, а также на микроклимат в доме.
В теплое время года нет ничего приятнее, чем развесить выстиранное белье на свежем воздухе, на балконе или лоджии. Это не только ускоряет процесс, но и экономит электроэнергию. Однако, как и в любой ситуации, есть свои плюсы и минусы.
Преимущества сушки на балконе:
Недостатки:
Если вы сомневаетесь, можно ли сушить вещи на солнце, развесьте их в тени или выверните наизнанку. Так ткань будет защищена от ультрафиолетовых лучей и пыли.
Многие квартиры не имеют балкона, и здесь возникает вопрос, где сушить вещи. В этом случае альтернативой является сушка в самой квартире — на сушилке или бельевой веревке. Это может быть не так удобно, но имеет свои плюсы:
Однако сушка в помещении тоже имеет свои минусы:
Чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха, развешивайте белье в хорошо проветриваемых помещениях, желательно рядом с открытым окном. Ткань должна быть хорошо отжата и развешена в один слой.
Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо.
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