Плесень или свежесть? Как правильно сушить одежду летом, чтобы избежать неприятностей

5 советов, как правильно сушить одежду летом и не испортить ткань

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сушить одежду летом — вопрос, который многие решают интуитивно, не задумываясь о том, что выбор места для сушки влияет не только на скорость, но и на состояние ткани, а также на микроклимат в доме.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина и сушащиеся вещи

Где лучше всего сушить одежду летом

В теплое время года нет ничего приятнее, чем развесить выстиранное белье на свежем воздухе, на балконе или лоджии. Это не только ускоряет процесс, но и экономит электроэнергию. Однако, как и в любой ситуации, есть свои плюсы и минусы.

Преимущества сушки на балконе:

Быстрое высыхание.

Приятный запах свежести.

Экономия электроэнергии, если раньше использовалась автоматическая сушилка.

Недостатки:

Ткань может выгорать на солнце.

Одежда будет собирать пыль и пыльцу аллергенов.

Если вы сомневаетесь, можно ли сушить вещи на солнце, развесьте их в тени или выверните наизнанку. Так ткань будет защищена от ультрафиолетовых лучей и пыли.

Что делать, если в квартире нет балкона

Многие квартиры не имеют балкона, и здесь возникает вопрос, где сушить вещи. В этом случае альтернативой является сушка в самой квартире — на сушилке или бельевой веревке. Это может быть не так удобно, но имеет свои плюсы:

Меньше загрязнений, чем на улице или балконе.

Никаких проблем с дождем.

Одежда не выгорает под солнцем.

Однако сушка в помещении тоже имеет свои минусы:

Вещи сохнут медленнее.

Повышенная влажность может вызвать плесень и грибок.

Долгий процесс сушки может привести к затхлому запаху.

Как избежать проблем при сушке в квартире

Чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха, развешивайте белье в хорошо проветриваемых помещениях, желательно рядом с открытым окном. Ткань должна быть хорошо отжата и развешена в один слой.

Уточнения

Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо.



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