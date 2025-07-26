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Плесень или свежесть? Как правильно сушить одежду летом, чтобы избежать неприятностей

5 советов, как правильно сушить одежду летом и не испортить ткань
2:01
Недвижимость

Сушить одежду летом — вопрос, который многие решают интуитивно, не задумываясь о том, что выбор места для сушки влияет не только на скорость, но и на состояние ткани, а также на микроклимат в доме.

Стиральная машина и сушащиеся вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина и сушащиеся вещи

Где лучше всего сушить одежду летом

В теплое время года нет ничего приятнее, чем развесить выстиранное белье на свежем воздухе, на балконе или лоджии. Это не только ускоряет процесс, но и экономит электроэнергию. Однако, как и в любой ситуации, есть свои плюсы и минусы.

Преимущества сушки на балконе:

  • Быстрое высыхание.
  • Приятный запах свежести.
  • Экономия электроэнергии, если раньше использовалась автоматическая сушилка.

Недостатки:

  • Ткань может выгорать на солнце.
  • Одежда будет собирать пыль и пыльцу аллергенов.

Если вы сомневаетесь, можно ли сушить вещи на солнце, развесьте их в тени или выверните наизнанку. Так ткань будет защищена от ультрафиолетовых лучей и пыли.

Что делать, если в квартире нет балкона

Многие квартиры не имеют балкона, и здесь возникает вопрос, где сушить вещи. В этом случае альтернативой является сушка в самой квартире — на сушилке или бельевой веревке. Это может быть не так удобно, но имеет свои плюсы:

  • Меньше загрязнений, чем на улице или балконе.
  • Никаких проблем с дождем.
  • Одежда не выгорает под солнцем.

Однако сушка в помещении тоже имеет свои минусы:

  • Вещи сохнут медленнее.
  • Повышенная влажность может вызвать плесень и грибок.
  • Долгий процесс сушки может привести к затхлому запаху.

Как избежать проблем при сушке в квартире

Чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха, развешивайте белье в хорошо проветриваемых помещениях, желательно рядом с открытым окном. Ткань должна быть хорошо отжата и развешена в один слой.

Уточнения

Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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