Лайфхак, который спасёт вашу раковину от известкового налета: секрет простого средства

Уксус и моющее средство: идеальное сочетание для очистки раковины от налета

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Известковый налет на раковинах — частая проблема, с которой сталкиваются многие домохозяйки. Он не только портит внешний вид, но и может ухудшить работу сантехники. Однако избавиться от него можно быстро и без использования дорогих химикатов, если воспользоваться подручными средствами.

Фото: Designed be Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стальной кран и кухонная раковина

Эффективное средство для борьбы с накипью можно приготовить прямо дома, с помощью двух простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне.

Как быстро приготовить средство для удаления налета:

Для этого понадобится бутылочка с распылителем. В нее налейте примерно 250 мл уксуса — это основа раствора. Далее добавьте 50 мл обычного средства для мытья посуды. Затем хорошо встряхните бутылку, чтобы все компоненты перемешались, и добавьте немного воды.

Как использовать средство:

Получившийся раствор следует распылить на загрязненные участки раковины. Через несколько минут возьмите губку и аккуратно протрите поверхность. Если налет все еще виден, попробуйте протереть его более интенсивно другой стороной губки. Обязательно работайте в резиновых перчатках для защиты кожи.

Завершающий этап:

Как только налет исчезнет, промойте раковину чистой водой. Для финального блеска протрите поверхность сухим бумажным полотенцем. Теперь ваша раковина будет сиять, и неприятные налеты исчезнут.

Эти простые шаги помогут вам быстро и безопасно вернуть сантехнику в идеальное состояние, при этом все ингредиенты легко найти в каждом доме.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.



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