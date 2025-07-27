Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заявление Вайкуле о русском языке вызвало гнев Цыгановой: что произошло
Fitch ухудшил рейтинг Финляндии: рост госдолга, медленный экономический рост
Перелив моторного масла приводит к вспениванию и риску перегрева
Децл и его искренний взгляд на мир: сын раскрывает личные воспоминания
Санторини — не единственный: 10 островов, где природа и мифология соединяются в одно целое
Учёные обьяснили, чем может быть опасно слишком большое употребление белка
Domino's запустила робота-собаку для доставки пиццы
Трава в рационе собаки: как распознать проблемы со здоровьем
Астматиков может спровоцировать приступ: опасность вина из-за сульфитов

Лайфхак, который спасёт вашу раковину от известкового налета: секрет простого средства

Уксус и моющее средство: идеальное сочетание для очистки раковины от налета
1:41
Недвижимость

Известковый налет на раковинах — частая проблема, с которой сталкиваются многие домохозяйки. Он не только портит внешний вид, но и может ухудшить работу сантехники. Однако избавиться от него можно быстро и без использования дорогих химикатов, если воспользоваться подручными средствами.

Стальной кран и кухонная раковина
Фото: Designed be Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стальной кран и кухонная раковина

Эффективное средство для борьбы с накипью можно приготовить прямо дома, с помощью двух простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне.

Как быстро приготовить средство для удаления налета:

Для этого понадобится бутылочка с распылителем. В нее налейте примерно 250 мл уксуса — это основа раствора. Далее добавьте 50 мл обычного средства для мытья посуды. Затем хорошо встряхните бутылку, чтобы все компоненты перемешались, и добавьте немного воды.

Как использовать средство:

Получившийся раствор следует распылить на загрязненные участки раковины. Через несколько минут возьмите губку и аккуратно протрите поверхность. Если налет все еще виден, попробуйте протереть его более интенсивно другой стороной губки. Обязательно работайте в резиновых перчатках для защиты кожи.

Завершающий этап:

Как только налет исчезнет, промойте раковину чистой водой. Для финального блеска протрите поверхность сухим бумажным полотенцем. Теперь ваша раковина будет сиять, и неприятные налеты исчезнут.

Эти простые шаги помогут вам быстро и безопасно вернуть сантехнику в идеальное состояние, при этом все ингредиенты легко найти в каждом доме.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Учёные обьяснили, чем может быть опасно слишком большое употребление белка
Domino's запустила робота-собаку для доставки пиццы
Трава в рационе собаки: как распознать проблемы со здоровьем
Астматиков может спровоцировать приступ: опасность вина из-за сульфитов
Быстрый и полезный обед: рецепт салата из нута и тунца – попробуйте
Уход за волосами и кожей, который работает: секреты сохранения их здоровья на многие годы
Рекомендации по выбору мебели и цвета для спальни для лучшего сна
Дизайнер Лебедев объяснил, зачем убрал выключатель из туалета
Проблемы с комнатными растениями: как избежать плесени и влаги в горшках
Nvidia в обход санкций: ИИ-чипы Blackwell стоимостью $1 млрд. обнаружены в Китае
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.