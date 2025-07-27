Лайфхак, который спасёт вашу раковину от известкового налета: секрет простого средства

Известковый налет на раковинах — частая проблема, с которой сталкиваются многие домохозяйки. Он не только портит внешний вид, но и может ухудшить работу сантехники. Однако избавиться от него можно быстро и без использования дорогих химикатов, если воспользоваться подручными средствами.
Эффективное средство для борьбы с накипью можно приготовить прямо дома, с помощью двух простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне.
Для этого понадобится бутылочка с распылителем. В нее налейте примерно 250 мл уксуса — это основа раствора. Далее добавьте 50 мл обычного средства для мытья посуды. Затем хорошо встряхните бутылку, чтобы все компоненты перемешались, и добавьте немного воды.
Получившийся раствор следует распылить на загрязненные участки раковины. Через несколько минут возьмите губку и аккуратно протрите поверхность. Если налет все еще виден, попробуйте протереть его более интенсивно другой стороной губки. Обязательно работайте в резиновых перчатках для защиты кожи.
Как только налет исчезнет, промойте раковину чистой водой. Для финального блеска протрите поверхность сухим бумажным полотенцем. Теперь ваша раковина будет сиять, и неприятные налеты исчезнут.
Эти простые шаги помогут вам быстро и безопасно вернуть сантехнику в идеальное состояние, при этом все ингредиенты легко найти в каждом доме.
На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
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