Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мебельная промышленность Новосибирска теряет 37%: кризис и нехватка специалистов
Кубики льда для ухода за кожей: рецепты с зелёным чаем и розовой водой
Советы для новичков по использованию тренажеров в спортзале
Невестка Валерии раскрыла секрет: как подружить детей после пополнения в семье — ценные советы
Рецепт сырного сливочного супа с плавленым сыром и овощами
Обязательное использование ремня безопасности снижает смертность на дорогах
Вечерняя йога помогает засыпать раньше и спать дольше — данные анализа 22 исследований
Бобры восстанавливают пересохшие реки быстрее и дешевле инженерных решений
Обертывание зелени в бумажное полотенце продлевает срок её хранения

Ремонт без сюрпризов: как составить точную смету на квартиру

Важные шаги при составлении сметы для ремонта квартиры
4:47
Недвижимость

Перед началом ремонта квартиры каждый хозяин сталкивается с необходимостью составления сметы. Это важный шаг, который помогает контролировать бюджет и избежать неожиданных расходов. Но как правильно составить смету? Давайте разберемся.

Финансовая подушка
Фото: Freepik is licensed under public domain
Финансовая подушка

Зачем нужна смета

Смета — это не просто бумажка с числами. Это ваш контрольный список всех расходов, который поможет избежать перерасходов и неразберихи в процессе ремонта. В смете указываются все работы, материалы и дополнительные расходы, что дает возможность спланировать бюджет заранее.

Если смету составить правильно, можно избежать следующих проблем:

  • Неожиданных затрат на дополнительные работы и материалы.
  • Необходимости брать кредит или переходить на жесткую экономию в процессе ремонта.

Составленная смета помогает:

  • Зафиксировать объемы работ.
  • Определить необходимые материалы.
  • Проконтролировать расходы.

Что должно быть в смете

Сметы бывают разные в зависимости от того, кто их составляет. В документах от компаний обычно прописаны все работы и материалы. Для самостоятельной сметы владельцы квартир могут выбрать, что именно включать.

Обычно в смете указываются:

  • Перечень всех работ.
  • Площади поверхностей (стены, пол, потолок).
  • Единицы измерения: квадратные и погонные метры, штуки.
  • Стоимость работ и материалов.

В некоторых случаях добавляют сроки выполнения работ, но чаще это фиксируется в договоре с подрядчиком.

Как составить смету самому

Если вы хотите узнать, сколько денег понадобится на отделку, или нанимаете частных мастеров, смету можно составить и самостоятельно. Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом:

Замер квартиры

Для начала нужно провести замеры. Измерьте длины стен, высоту потолков, площадь дверных и оконных проемов. Это важно, чтобы точно рассчитать материалы и работы.

Расчет площадей

Далее необходимо рассчитать площади всех поверхностей. Для прямоугольных объектов используется стандартная формула S=axbS = a times bS=axb. Сложные формы можно разделить на несколько простых фигур и рассчитать их площади по отдельности.

Составление перечня работ

После замеров нужно решить, какие работы вам нужно выполнить в квартире. Для этого составьте перечень задач по каждому помещению. Работы можно разделить на этапы: демонтаж, черновая отделка, чистовая отделка, электрика, сантехника.

Учет стоимости работ и материалов

Теперь настал момент для расчета стоимости. Смета включает:

  • Работы: их оценивают в квадратных метрах, погонных метрах или штуках.
  • Материалы: цена за единицу (например, литры краски, рулоны обоев) умножается на необходимое количество.
  • Рекомендуется всегда учитывать запас — 10-15% на случай непредвиденных ситуаций.

Пример расчета

Если для отделки стен вам нужно 100 м² краски, а цена за литр 250 рублей, смета будет выглядеть так:

100 м² x 250 рублей = 25 000 рублей.

Дополнительные расходы

Не забудьте о дополнительных расходах, таких как:

  • Доставка материалов.
  • Вывоз мусора.
  • Уборка.
  • Ремонт входной двери и замков.

Все эти пункты важно включить в смету, чтобы избежать неприятных сюрпризов в процессе.

Как проверить смету от ремонтной компании

Если вы не хотите составлять смету самостоятельно, можно обратиться в ремонтную компанию. Но не стоит слепо доверять ее расчетам. Иногда в сметах бывают ошибки. Чтобы их избежать, действуйте по следующей схеме:

  • Закажите несколько смет в разных компаниях и сравните их.
  • Проверьте, насколько детализированы расчеты. Все работы должны быть прописаны поэтапно, без обобщений.
  • Ищите дублирующиеся строки или пропущенные работы.
  • Проверьте расчеты: пересчитайте площади и стоимость работ.

Если смета вызывает вопросы, обязательно обратитесь к специалисту, который ее составил.

Заключение

Составление сметы на ремонт квартиры — это важный этап, который помогает избежать перерасходов и контролировать расходы. Составить смету можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Главное — внимательно следить за деталями и всегда иметь запас по стоимости.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Кубики льда для ухода за кожей: рецепты с зелёным чаем и розовой водой
Советы для новичков по использованию тренажеров в спортзале
Невестка Валерии раскрыла секрет: как подружить детей после пополнения в семье — ценные советы
Рецепт сырного сливочного супа с плавленым сыром и овощами
Обязательное использование ремня безопасности снижает смертность на дорогах
Вечерняя йога помогает засыпать раньше и спать дольше — данные анализа 22 исследований
Бобры восстанавливают пересохшие реки быстрее и дешевле инженерных решений
Обертывание зелени в бумажное полотенце продлевает срок её хранения
Мадридские достопримечательности: от Аточи до Пуэрта-дель-Соль — рекомендации гидов
Крупнейшая утечка данных во Франции: затронуты 340 000 соискателей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.