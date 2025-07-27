Проблемы с уборкой придомовой территории: кто должен за этим следить и как это исправить

Придомовая территория: кто и как должен следить за чистотой возле многоквартирных домов

Если ваша придомовая территория выглядит заброшенной, это может доставить множество неудобств. Зимой тротуары становятся скользкими, весной после оттаивания снега появляются кучи мусора, а летом — заросший газон и захламленные площадки. Но кто и как должен заботиться о чистоте и порядке?

Фото: commons.wikimedia.org by Workman88, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Подъезд в жилом доме Капотни

Что считается придомовой территорией

Придомовая территория — это участок земли рядом с многоквартирным домом, который является общим имуществом жильцов. Согласно кадастру, она должна быть официально зарегистрирована. Если таких данных нет, жильцам предстоит провести межевание, поставить участок на учет и зафиксировать его границы.

Кто отвечает за уборку придомовой территории

Уборка придомовой территории лежит на организации, управляющей домом: это может быть управляющая компания, ТСЖ или застройщик. В случае, если жильцы самостоятельно управляют домом, они выбирают подрядчика для уборки и заключают договор (ст. 164 ЖК РФ).

Чем обязаны заниматься коммунальщики

Зимний и летний перечень работ по уборке придомовой территории отличается. Зимой коммунальщики обязаны:

Очищать люки и пожарные гидранты от снега и льда.

Убирать снег с дорожек, площадок и парковок.

Посыпать дорожки песком с солью и сбивать сосульки.

Летом — в период с весны до ранней осени — их обязанности включают:

Подметать территорию.

Косить траву на газонах и убирать мусор,.

Прочищать ливневую канализацию.

Общие работы круглый год.

Помимо сезонных работ, коммунальщики должны поддерживать в порядке:

Крыльцо и площадку перед подъездом.

Мусорные контейнеры и урны.

Площадки для мусорных контейнеров.

Когда коммунальщики не справляются с обязанностями

Что делать, если уборка территории не осуществляется должным образом? Первый шаг — подать жалобу. Если ответ от управляющей компании не поступает или ситуация не меняется, стоит обратиться в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, которые могут наложить штраф на управляющую организацию.

Если бездействие управляющих структур угрожает здоровью, жильцы могут обратиться в прокуратуру.

Что делать, если ничего не помогает

Когда жалобы и обращения не приводят к результату, и жители устали от некомпетентности, единственным решением может стать смена подрядчика или управляющей компании. Это также решается на общем собрании собственников.

Как избежать спорных ситуаций

Чтобы избежать конфликтов и недовольства, жильцы могут заранее оговорить перечень услуг и частоту уборки в договоре с управляющей компанией. Это позволит быть уверенным в том, что все будет сделано вовремя и качественно.

Уточнения

Подъезд - функциональный и конструктивный элемент строения, вход в многоквартирный дом. В общественных нежилых постройках роль подъезда играет вестибюль или фойе, а в частном доме — прихожая.



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