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Проблемы с уборкой придомовой территории: кто должен за этим следить и как это исправить

Придомовая территория: кто и как должен следить за чистотой возле многоквартирных домов
Недвижимость

Если ваша придомовая территория выглядит заброшенной, это может доставить множество неудобств. Зимой тротуары становятся скользкими, весной после оттаивания снега появляются кучи мусора, а летом — заросший газон и захламленные площадки. Но кто и как должен заботиться о чистоте и порядке?

Подъезд в жилом доме Капотни
Фото: commons.wikimedia.org by Workman88, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Подъезд в жилом доме Капотни

Что считается придомовой территорией

Придомовая территория — это участок земли рядом с многоквартирным домом, который является общим имуществом жильцов. Согласно кадастру, она должна быть официально зарегистрирована. Если таких данных нет, жильцам предстоит провести межевание, поставить участок на учет и зафиксировать его границы.

Кто отвечает за уборку придомовой территории

Уборка придомовой территории лежит на организации, управляющей домом: это может быть управляющая компания, ТСЖ или застройщик. В случае, если жильцы самостоятельно управляют домом, они выбирают подрядчика для уборки и заключают договор (ст. 164 ЖК РФ).

Чем обязаны заниматься коммунальщики

Зимний и летний перечень работ по уборке придомовой территории отличается. Зимой коммунальщики обязаны:

  • Очищать люки и пожарные гидранты от снега и льда.
  • Убирать снег с дорожек, площадок и парковок.
  • Посыпать дорожки песком с солью и сбивать сосульки.

Летом — в период с весны до ранней осени — их обязанности включают:

  • Подметать территорию.
  • Косить траву на газонах и убирать мусор,.
  • Прочищать ливневую канализацию.
  • Общие работы круглый год.

Помимо сезонных работ, коммунальщики должны поддерживать в порядке:

  • Крыльцо и площадку перед подъездом.
  • Мусорные контейнеры и урны.
  • Площадки для мусорных контейнеров.

Когда коммунальщики не справляются с обязанностями

Что делать, если уборка территории не осуществляется должным образом? Первый шаг — подать жалобу. Если ответ от управляющей компании не поступает или ситуация не меняется, стоит обратиться в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, которые могут наложить штраф на управляющую организацию.

Если бездействие управляющих структур угрожает здоровью, жильцы могут обратиться в прокуратуру.

Что делать, если ничего не помогает

Когда жалобы и обращения не приводят к результату, и жители устали от некомпетентности, единственным решением может стать смена подрядчика или управляющей компании. Это также решается на общем собрании собственников.

Как избежать спорных ситуаций

Чтобы избежать конфликтов и недовольства, жильцы могут заранее оговорить перечень услуг и частоту уборки в договоре с управляющей компанией. Это позволит быть уверенным в том, что все будет сделано вовремя и качественно.

Уточнения

Подъезд - функциональный и конструктивный элемент строения, вход в многоквартирный дом. В общественных нежилых постройках роль подъезда играет вестибюль или фойе, а в частном доме — прихожая.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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