Советы по упаковке вещей для переезда: как правильно собрать и перевезти вещи

Что нужно сделать перед переездом: советы по организации и упаковке вещей

3:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Переезд — это всегда стресс. Но если подготовиться заранее, он может пройти значительно проще. Вместо того чтобы метаться в панике, давайте разберемся, как сделать процесс плавным и почти безболезненным.

Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ "Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Освобождайтесь от лишнего хлама

Переезд — идеальный момент, чтобы избавиться от всего, что только занимает место. Пройдитесь по дому и решите, что вам точно не понадобится. Поставьте две коробки: "Выбросить" и "Отдать". Одежду, игрушки, мебель, технику, которой вы не пользовались больше года, лучше подарить или продать.

Упаковка: как правильно собрать вещи

Никогда не бывает слишком много упаковки! Среднестатистическому дому нужно 20-30 коробок для вещей. Не используйте слишком большие коробки, они неудобны для переноса и часто рвутся. Вот как грамотно подойти к упаковке:

Коробки — для большинства вещей, особенно тяжелых.

Пакеты — для мягких предметов: одеял, подушек, одежды.

Вакуумные пакеты — для объемных вещей, которые можно сжать.

Пленка с пупырышками и газеты — для защиты хрупких предметов.

Строительная пленка — для других вещей, например, мебели.

Картонные шкафы — для одежды на вешалках, чтобы не помялась.

Не забудьте про скотч, маркеры и ножницы — это мелочи, но без них не обойтись!

Как упаковать вещи по комнатам

Чтобы не путаться при разборе, упаковывайте вещи по комнатам и подписывайте коробки. Вы можете использовать разные цвета скотча для разных комнат: например, синий для кухни, желтый для гостиной, зеленый — для детской. Это облегчит процесс поиска нужных предметов в новой квартире.

Важные коробки: документы и вещи первой необходимости

Существует два типа коробок, которые вы должны упаковать отдельно:

Коробка с документами. Все важные бумаги должны быть в одном месте, чтобы не потеряться при переезде. Лучше всего держать ее при себе.

Коробка первой необходимости. В этой коробке будут вещи, которые вам понадобятся сразу: аптечка, зубные щетки, полотенца и сменная одежда.

Организуйте сбор вещей

Начинайте упаковку с тех вещей, которыми вы пользуетесь реже. Пронумеруйте коробки и сделайте список содержимого. Это поможет вам убедиться, что ничего не забыто. К тому же вы сможете быстро распаковать необходимые вещи в первую очередь.

Мебель и техника: готовим всё к перевозке

Подготовьте мебель, сняв зеркала, вынув полки и обернув дверцы пленкой, чтобы они не открылись. Сфотографируйте мебель, чтобы потом легче было её собрать. Кабели и провода лучше заранее сложить в комплект — так будет проще подключить все устройства на новом месте.

Перевозка: важные детали

Если у вас есть грузчики, сообщите им, что вы сами будете помогать, чтобы сэкономить на услугах. За неделю до переезда не покупайте крупных товаров — это лишний вес. Готовьте всё необходимое для кухни, ванной и других комнат заранее.

Уборка и подготовка новой квартиры

Не забывайте про генеральную уборку в новой квартире. Пока она пустая, это идеальный момент. Почистите ковры, постирайте шторы, чтобы после переезда не тратить на это время.

Новый дом — новая жизнь

Переезд — это не только физическая нагрузка, но и шанс начать новую жизнь в новом месте. С правильной подготовкой он пройдет намного легче, а вы быстрее адаптируетесь к новым условиям.

Уточнения

Биологи́ческая адапта́ция (лат. adaptatio - "приспособление") — приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.